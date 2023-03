Megtörte a csendet: reagált a pletykákra Joshi Bharat volt felesége

Mint arról a Bors beszámolt: 31 év után ért véget Joshi Bharat és Szabó Csilla házassága. Azóta több mindent hallani az egykori párról. Most a volt feleség megtörte a csendet.

Fotó: Ripost

Felröppentek a pletykák, hogy békülnek, mi több, azt is hallani, hogy Csilla főz a volt férjére..

– Hozzám is eljutott a szóbeszéd, sőt Bharattal üzenetet is váltottunk és jót mosolyogtunk ezen. De nem békülünk, nem randizunk. Olyannyira nem, hogy amióta különköltöztünk, nem is láttuk egymást. Ez az én döntésem volt.

– árulta el Szabó Csilla. Azt ugyanakkor megerősítette az asszony, hogy ha indiai ételt készít a lányuknak, Shilának, Joshinak is küld belőle. Hogy miért?

– Szerintem nagyrészt megszokás, meg egyszerűen jólesik. Én ilyen vagyok. Nem akarok haragot magam körül, főleg nem a gyerekem édesapjával.

– árulta el Csilla a Best magazinnak.