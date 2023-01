Joshi Bharat: A nehézségek arra valók, hogy tanítsanak

A műsorvezető közösségi oldalára töltött fel egy képet, amelyen az alábbi idézet látható: „Kedves 2022, köszönöm a sok leckét.” Joshi jól ismert pozitív gondolkodásmódjáról és, hogy mindenben igyekszik a jót meglátni, történjen bármi is.

Fotó: Schumy Csaba / DFP

A Bors megkeresésére elárulta, milyen leckéket tanított neki 2022. Az idei év sok változást hozott, sokszor negatív irányú dolgokat, helyzeteket is, de Joshi állítja, ez mind tanítás.

- Én abban hiszek, hogy mindig tanulnivalónk van. A sorsunk mindig tanít. 2022 tanított, de ezt bármelyik évre lehet mondani. Történik velünk jó is és kevésbé jó is, de rossz nincsen, maximum nekünk nem tetsző dolgok vannak. Hosszútávon a javunkat szolgálják ezek a dolgok. Mindenki tudja, hogy 2022-ben milyen változások álltak be és ez mind tanítás, hálásnak kell lenni ezekért. Hajlamosak vagyunk rövidtávú dolgok alapján elmondani véleményünket, hogy bármi rossz volt, vagy nem volt jó – mondta lapunknak Joshi Bharat, majd Petőfitől idézett: „Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.”

Idővel minden kiderül, mi miért történt.

Joshi a következő évre egyértelmű pozitív változást lát és vár is. Ha nehézségek árán is, de pozitív fordulatot kell hoznia az újévnek.

- 2023 számomra pozitív kell, hogy legyen. Érzem, hogy nagyon jónak kell lennie. Talán megkapom a válaszokat, hogy mi, miért történt. Minden szempontból pozitív és meghatározó időszak kell hogy legyen, én pozitív vagyok. Nehézségek mindig vannak, de pozitív fordulatot kell hoznia.

Egy fontos üzenetet is közölt az embereknek, miként tekintsenek 2023-ra. Egy, a saját műsorában gyakran elhangzott mondattal zárta a beszélgetést.

- A nehézségek arra valók, hogy tanítsanak.

Vannak szélsőséges nehézségek, de mindig legyünk hálásak azért, amink van.

- Minden problémában benne rejlik a megoldás. Tekintsünk így 2023-ra és az elkövetkező időszakra.