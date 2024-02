Özönlenek a gratulációk: új szerelmet jelentett be Szandi

Szandi egy csodálatos tehetséggel rendelkező énekesnő, akit a világ már kislánykorától kezdve ismer. Ugyanakkor rendkívül sokoldalú asszony lett belőle: énekesi karrierje még mindig a csúcson jár, kiváló feleség és édesanya, emellett csodálatos légtornász is. Néha bizony ezen a területen is fel szokott lépni, most pedig bejelentette, hogy örök szerelme lett a cirkusz:

Azt hiszem, a Cirkusz varázslatos világa mostmár örökre elrabolta a szívemet! Vincével gőzerővel készülünk arra, hogy a porondon egy újabb csodával ajándékozzunk meg Benneteket! Ahogy mondani szokták, a fűrészpor a talpamra ragadt és már nem tudom és nem is akarom lemosni!