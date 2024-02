Kiakadt a cukiságmérő: apukájával lép színpadra Stohl András legkisebb babája, Bella Julianna

Stohl András mindig nagyon büszke volt arra, hogy milyen csodás sikereket ért el. Az ország egyik legkiválóbb színésze ő, aki műsorvezetőként is kiváló formáját szokta hozni. Az emberek tisztelik azért, mert minden hibája miatt vállalta a felelősséget, a leginkább azonban a családja miatt csodálják. Hihetetlenül boldog családi életet él ugyanis. Öt gyermek boldog édesapja, ráadásul már nagypapa is. Külön érdekes, hogy Stohl Lucától született unokája, Rózika és legkisebb saját lánya, Bella Julianna között nincs nagy korkülönbség, így ők bizonyosan nagyszerű pajtások lesznek. Most pedig megható fotót posztolt a színész fiatal felesége, Vica. A kis Bella Julianna ugyanis a papával lépett színpadra, s András bizakodik benne, hogy emiatt ő is elindul a színház útjára.

Ennél cukibb kép ma már nem lesz / Fotó: Instagram