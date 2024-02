Nincs is ennél édesebb: így rendezkedik Stohl Luca tüneményes kislánya

Stohl András mindig nagyon büszke volt családjára, és nem is alaptalanul! Legidősebb lányát, Stohl Lucát gyakran lehet látni a színpadon és a tévében, hiszen táncművész és műsorvezető lett. Az egykor tüneményes pici lányból igazi nő lett, és már ő is édesanya. Stohl András kisunokája, Rózi minden szívet megolvaszt, és bizony olvasóink is odáig vannak érte, ha Luca mutat egy-egy fotót róla. Most arról számolt be az anyuka, hogy Rózi abban a korban van, amikor nagyon szeret pakolászni és rendezkedni. Erről mutatott bűbájos fotót:

