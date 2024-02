Rubint Réka: Szükség van arra, hogy ketten legyünk

Kőkeményen dolgozik egész évben Rubint Réka és Schobert Norbert – még akkor is, amikor Alakreform tábort tartanak a világ különböző pontjain. Vannak helyek, ahová visszajáró vendégek, de a közel-keleti térségről nem volt előzetes információjuk.

Rubint Réka és Schobert Norbi a tábor alatt romantikázni is tudtak - Fotó: Archív

– Kicsit utánaolvastam Ománnak különböző fórumokon, nem tudtam, mit várjak tőle, de az ott töltött idő után kimondhatom: messze felülmúlta minden elképzelésünket. Nyilván kellett hozzá egy szuper csapat, sok régi és új táborozóval, így összesen 117-en mentünk – kezdte Réka a hot! magazinnak.

A tevegelést is kipróbálták - Fotó: Archív

Rubint Réka és férje barátságos fogadtatásban részesültek

Meglepetés volt számukra az, ami a 140. táboruk helyszínén, Ománban fogadta őket. Más kultúra, más életfelfogás jellemzi az ottani embereket, így bőven volt mit megtapasztalnia a házaspárnak abban az egy hétben, amíg kint tartózkodtak.

– Elképesztően barátságosak a helyi lakosok. A szállodában a menedzsment segített az edzések lebonyolításában és a gálavacsora elrendezésében. Az utolsó napon még japán lampionokat is engedtünk! A táborokban mindig van fakultatív program, így mi is megnéztük a várost Norbival. Omán híres a tömjénről, még külön múzeum is épül erre, ami gyakorlatilag egy tömjénültetvény. Vásároltam is belőle, hiszen többek között tisztító és gyógyító hatása van. Ráadásul füstölni és enni is lehet, így amint hazaértünk, megtisztítottam a házunkat tömjénnel. Ellátogattunk egy klasszikus bazárba, megnéztük a mecsetet és a Koránt is. Izgalmas volt megtapasztalni, hogy mennyire tisztelik a hagyományokat és szeretnék megőrizni a természetes dolgaikat a helyiek, például ománi nem vehet el más nemzetiségű embert. Jártunk a sivatagban, sőt még tevetejet is ittunk! A beduinok közül sokan megérik a száz évet, rengeteg tevetejet és tevehúst fogyasztanak. A tej immunerősítő: amikor egy beduin megbetegszik, a teve olyan ellenanyagot képes termelni a tejével, amitől meg­gyó­gyul az illető – mesélte ámuldozva Réka.

Bombaformában van a fitneszlady - Fotó: Archív

„Nagyon hiányoztak a gyerekek”

Ezúttal a gyerekek nélkül utaztak Ománba, pedig ez nem sűrűn fordul elő a család életében. De hamarosan vár rájuk egy újabb utazás, hiszen ismét tábort tartanak Kubában, de akkor már a kisebbik fiuk is velük lesz.

– Ezúttal nem tartott velünk Norbi, Lara és Zalán. Februárban iskolában van a család egy része, viszont videó­hívás­ban folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. De így is nagyon hiányoztak – tette hozzá az édesanya.

Az ország egyik legromantikusabb párosa Norbi és Réka, ám az ilyen táborozások alatt nem feltétlenül egymásra helyezik a fókuszt. Ennek ellenére ők is azt vallják, hogy fontos a kettesben eltöltött idő is.

– A párkapcsolatban szükség van arra, hogy ketten legyünk és romantikázzunk, de a tábor szigorúan a munkáról szól.

Sokan úgy gondolják, hogy mi ilyenkor csak szórakozni és nyaralni megyünk, de önmagában már a szervezés is komoly munkát igényel, nem beszélve az ott eltöltött időről.

Én vagyok az a vendéglátó, aki kora reggeltől a késő éjszakáig tartó beszélgetésekig és bulikig a táborozók rendelkezésére áll, és összetartja a csapatot, ahogyan a családot is – mesélte az édesanya.

Két éve díjazták Rubint Réka elképesztő elismerésben részesült, 2022-ben ugyanis az év női pre­zen­te­re díjjal tüntették ki egy fitnesz és életmód díjátadó gálán.

Többszörös feleség A huszonkét együtt töltött év alatt Réka és Norbi ötször is összeházasodtak, de nem azért, mert probléma lenne köztük; szimplán ezzel szerették volna megerősíteni szerelmüket.