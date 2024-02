Schobert Norbi úgy vall szerelmet feleségének, ahogyan senki más a világon – fotók!

Az egész ország jól tudja, hogy a Schobert Norbert mennyire imádja a feleségét, Rubint Rékát, hiszen a fitneszguru minden adandó alkalmat megragad, hogy ezt a nagy nyilvánosság előtt is megmutathassa.

Schobert Norbert nem fogta vissza az érzéseit Fotó: KUNOS ATTILA

Az üzletember most nem fogta vissza magát, hosszú sorokon át vallott szerelmet imádott Rékájának, a megható szavakhoz pedig még számos fotót is mellékelt. A házaspár jelenleg az Arab-félszigeten, Ománban tartózkodik Rubint Réka alakreform tábora miatt, itt készültek a fotók is.

„Büszke vagyok arra, hogy Feleségemet, Rékát segíthetem az álmai megvalósításában. Édesapja vérbeli Jász ember volt. Sokat örökölt Tőle. Amikor meglátom Őt Allah világában, látszik, hogy egy része otthon van. Tudtátok, hogy a Jász nép iráni eredetű, az alánok egyik ágát alkotja. A kunokkal együtt 1239-ben telepedtek le a Magyar Királyság területén”

– kezdte szerelmes, ám egyben meglepő szavait Norbi, majd még gyorsan hozzátette: