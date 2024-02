„Rettegek” – Veszélyben az egészsége, komoly műtét vár Gáspár Zsoltira

Gáspár Zsolti szinte már fóbiásan fél a műtéti beavatkozásoktól, de most orvosai nem látnak más megoldást. A TV2 sztárja már a jövő héten bevonul egy magánklinikára, ahol elvégzik a beavatkozást. Erről a Borsnak mesélt először.

Gáspár Zsolti napokon belül befekszik a kórházba Fotó: Máté Krisztián

„Arra számítottam, hogy minden rendben lesz”

Gáspár Zsolti néhány napja kereste fel orvosát, hogy alávesse magát az évenkénti, alapos kivizsgálásnak. Abban a tudatban érkezett a rendelőbe, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, ezért is ijedt meg, amikor a szakember közölte, a lehető leghamarabb műtétre lesz szüksége.

– Hosszú évek óta minden év elején bejelentkezem egy mélyreható és mindenre kiterjedő állapotfelmérésre, mert ha valamit megtanultam, az az, hogy mennyire fontos a megelőzés, vagy éppen a kialakulóban lévő problémák elcsípése. Mivel jó ideje egészségesen táplálkozom, arra számítottam, hogy minden leletem rendben lesz, de sajnos nem így lett – kezdte lapunknak Zsolti gazda, aki falfehér lett, amikor megtudta, hogy a feltárt probléma csak műtéti úton kezelhető.

Pár nap múlva elvégzik a beavatkozást

– Még szerencse, hogy ültem, mert forogni kezdett velem a világ, amikor a doki belekezdett a mondandójába. Arról nem szeretnék részletesen beszélni, hogy milyen beavatkozást javasolt, de azt elárulom, hogy nem először lép fel nálam ez a probléma.

Bármennyire is rettegek, azonnal felkerestem a sebészetet a beutalóval és kaptam is egy egészen közeli időpontot, aminek nagyon örültem, hiszen az ilyesmin jobb mihamarabb túlesni

– folytatta a híresség, aki a közeli időpont ellenére is úgy döntött, hogy inkább magánúton veti alá magát a műtétnek.

– Egy rossz szavam sem lehet, hiszen a sebész nagyon gyorsan talált egy közeli időpontot. Ennek ellenére, miután hazaértem, keresni kezdtem egy másik megoldást, mert még ezt a kevéske időt sem szerettem volna kivárni. Most is éppen a magánkórházban vagyok és már túl is vagyok a vizsgálatokon. Pár nap múlva pedig elvégzik a beavatkozást – árulta el Gáspár Zsolti, aki ezúton szeretné felhívni mindenki figyelmét a rutin és szűrővizsgálatok fontosságára.

Gáspár Zsolti felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolti: „Nem volt különösebb jele a bajnak...”

– Tisztában vagyok vele, hogy a férfiak többsége nem szeret gyengének mutatkozni és még a komolyabb tünetekkel is kivárnak, vagyis csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már leesnek a lábukról.

Ezzel az a legnagyobb baj, hogy olyankor már gyakran túl késő és már csak egy nagyon bonyolult és hosszadalmas kezelés segíthet.

– Vegyük példának az én helyzetemet. Nem volt semmi különösebb jele a bajnak, de én elmentem az orvoshoz és be is bizonyosodott, hogy jó döntést hoztam. Pikk-pakk megműtenek és hamarosan már újra a régi leszek – tette hozzá Zsolti gazda.