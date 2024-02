Lezárult a rendőrségi vizsgálat Harry herceg és Meghan Markle ügyében

Tavaly májusban megrázó hírek érkeztek Amerikából. Majdnem megismétlődött Diana hercegné tragédiája, amikor a kisebbik fiát, Harry herceget, és feleségét Meghan Markle-t lesifotósok üldözték órákon keresztül, és ezzel veszélybe sodorták őket. Egy taxival menekültek egy nyilvános esemény után, és a kocsiban ült Meghan édesanyja, Doria Ragland is. Az áldozatok és a taxisofőr vallomása alapján két órán keresztül olyan durva üldözés folyt utánuk, hogy többször majdnem balesetet szenvedtek az incidens során. Most záródott le a rendőrségi vizsgálat az ügy kapcsán.

A vizsgálat szerint valóban veszélyben volt a hercegi pár Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto

A DailyStar számolt be róla, hogy a New York-i Rendőrkapitányság titkosszolgálati főnöke megerősítette: alaposan kivizsgálták az esetet, és valóban életveszélyben volt a hercegi páros autója az üldözés során.

– Az egyének oly módon kezelték a járműveiket, robogóikat, és kerékpárjaikat, hogy az arra kényszerítette a biztonsági csapatot – amely között utazott a páros is taxival – hogy több alkalommal is kitérő manővereket tegyenek, és körkörös útvonalon hajtsanak tovább, hogy ezzel elkerüljék az üldöző járművekkel való karambolt – idézte a rendőrség friss bejelentését a lap. Elárulták azt is, hogy elég bizonyítékot gyűjtöttek ahhoz, hogy két újságírót letartóztassanak az ügyben gondatlan veszélyeztetés miatt.