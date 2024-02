Különleges pillanatot osztott meg életéből Rácz Jenő felesége: "Szerencsés vagyok!"

Aki ismeri a közösségi médiából Rácz-Gyuricza Dórát, az pontosan tudja, mennyire őszinte és nyílt a sztármami, aki gyakorlatilag úgy oszt meg pillanatokat a magánéletéből, mintha csak a barátnőivel beszélgetne egy kávé meg egy süti mellett, mégsem érzi azt az ember, hogy kirakatban élné az életét az ismert séf felesége. Képes megtartani az egyensúlyt, emellett nem csak a tökéletes, "Instagram-kész" pillanatokat rögzíti, de bizony a nehézségekről és a kihívásokról ugyanúgy beszél. Most is egy olyan fotót és szöveget osztott meg, melyben benne van minden, amiért sokan annyira szeretik. Ezúttal is kislányát, Kamillát helyezte a fókuszba:

Giga hisztik és nehéz pillanatok után mégiscsak ábrándozva nézem, milyen szerencsés vagyok, hogy én lehetek az anyukád. Ahogy ezt olvastam valahol: “Tudom, hogy az én lányom meg tudja változtatni az egész világot, előbb csak túl kell élnem, hogy felnevelem”

– összegzi az anyasághoz fűződő érzéseit Dóri, és bizony követői csak megerősíteni tudják mindezt.

– Csak várd ki a kamaszkort! Visszasírod a dackorszakot – írta egyikőjük.

– Na ez most nagyon kellett. 4 éves és 1,5 éves kőkemény akaratos csajok anyukája vagyok – kommentelt egy együttérző szülő.

– Kislányom is akaratos nagyon, azt hittem, nem lehet rosszabb, aztán jött az ovi... na azóta még rosszabb. És emellett van egy 17 hónapos akaratos kis hercegem is. Nem mindig könnyű, de minden egyes perc megéri. Amikor a szemükbe nézek, minden megszűnik – vallott egy másik anyuka, de olyan is akadt, aki megköszönte Dórinak, hogy ilyen őszinte posztokkal jelentkezik, sőt, volt, aki azt szúrta ki, Kamillának mennyi izgalmas könyve van.