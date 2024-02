Molnár Nini romantikus videóval üzent sportoló szerelmének

Molnár Nini és Fucsovics Márton szerelméről még tavaly novemberben kezdtek pusmogni, miután a szemfülesebb követők kiszúrták, hogy közösen hagyták el az országot. A pár akkor a Maldív-szigetekig repült, hogy az árgus szemek elől elmenekülve romantikázzanak. Végül januárban belátták, hogy nincs értelme a bujkálásnak, hiszen a napnál is világosabb, hogy fülig szerelmesek egymásba. Az új esztendő beköszöntével ugyanis egy videót rakott ki a divattervező az oldalára, melyben egy-két képkocka erejéig Fucsovics Márton is látható. Ha pedig ez még nem lenne elég, a teniszező még egy szívecskét is biggyesztett Nini posztja alá, ezzel is véget vetve a találgatásoknak.

Fucsovics Márton és Molnár Nini közös fotóval vállalták fel a kapcsolatukat. (Fotó: Fucsovics Márton/Instagram)

Molnár Nini: „Veled minden nap Valentin nap”

Valentin nap alkalmából Nini megosztott követőivel egy videót, ahol a legromantikusabb pillanataikat gyűjtötte össze. Romantikus sétákat kézen fogva, mérkőzések előtti és utáni beszélgetéseket, valamint a tengerparton töltött időt. A rövid videóból az is világossá válhhat az emberek számára, hogy hatalmas az összhang, és a boldogság a Nini és Fucsovics között. A divattervező lány rövid, de velős szöveget írt a Valentin napi bejegyzéséhez:

Veled minden nap, Valentin nap

– írta Nini.

Természetesen a kommentszekció is felrobbant és csak úgy záporoznak a szivecskés hangulatjelek a bejegyzésre, na és persze a teniszező is ott üzent kedvesének egy szintén rövid: Love youuu-val.