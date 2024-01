Tündérmesébe illő románc: íme Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatának története

Ha valaki, hát Krausz Gábor biztosan nem unatkozott 2023-ban. Az év híre alighanem Tóth Gabival való válása volt, de szakmai életében is változások történtek: Ausztriában kapott munkát, így kétlaki életre készül. Ráadásul a médiában is teljesen új terepen próbálta ki magát. Míg a Séfek Séfében keménykezű ítész, a Dancing with the Starsban zöldfülű diák volt. Mostanra kiderült, a tánctudáson kívül még valami egészen különlegessel gazdagodott a műsornak hála. Egyre nehezebb megcáfolni, hogy szerelem szövődött a diák és tánctanára, Krausz Gábor és Mikes Anna között…

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Stars forgatásán került közel egymáshoz (Fotó: Bors)

Barátságból szerelem lett?

A Dancing with the Stars idei, negyedik évada több meglepetésszereplővel indult. Parkettre lépett például a médiától jó ideje visszavonuló Eszenyi Enikő; az édesanyja árnyékából kitörni vágyó Hunyadi Donatella – és az akkor épp válófélben lévő séf, Krausz Gábor is. Az első pillanattól kezdve a napnál is világosabb volt, hogy nagyon egy húron pendül profi tánctanárával, Mikes Annával. Bár szinte rögtön felbukkantak az őket összeboronáló kommentek, ők a kamerák kereszttüzében nagyon profin viselkedtek, s bár a barátság határait igyekeztek nem átlépni, mégis volt közük valami megmagyarázhatatlan, észrevehető izzás.

Krausz Gábor és Mikes Anna kedvenc tánca

A műsor tematikája szerint számos táncnemben kipróbálták magukat, az egyik legemlékezetesebb produkciójuk a Disney-meséket megidéző estén volt, amikor A szépség és a szörnyeteg betétdalára táncolták az american smooth-t. A romantikus végpóznál a ködgép jótékony homályba borította, hogy a katarzis pillanatában vajon összeért-e az ajkuk, vagy sem.

Sokan találgatták: vajon váltottak gyors csókot a tánc végén? (Fotó: BS / Bors)

A romantikus tánc azonnal a nézők kedvence lett, s a jelek szerint Krausz Gábor és Mikes Anna számára is nagy jelentőséggel bírt. Hatalmassal. Olyannyira, hogy a jelek szerint éppen a fülbemászó sorokkal vallották be: egymásba szerettek…

Két idegen hirtelen egymásra talált...

Csütörtök este a páros ugyanis egy patinás étteremben vacsorázott, az elmaradhatatlan ételfotó mellett pedig egy sokat mondó szelfi is nyilvánosságra került. Mindketten megosztották 24 óráig elérhető Storyban a fotót, ami első ránézésre egy baráti vacsora is lehetne, hiszen a két vonzó fiatal csupán egymás mellett ül, nem is túl közel… Azonban a képhez szöveget is mellékeltek.

Volt két idegen, aki hirtelen…

– áll egy piros szivecske kíséretében A szépség és a szörnyeteg betétdalának egy részlete, mely így hangzik:

„Volt két idegen, aki hirtelen egymásra talált

Apró változás, csöppnyi mint a könny

Nem számított rá, fél is még talán

Szépség és a Szörny.”

A két idegen kétségkívül őket magukat jelenti, a váratlan egymásra találás pedig alighanem a bimbódzó szerelmüket fejezi ki.

Nagyon úgy fest, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna ezzel a fotóval vállalta fel a szerelmét. Fotó: Instagram-sztori

Letelt a gyászév

Mint említettük, a 2023-as év egyik legnagyobbat szóló híre az álompárnak tűnő Krausz Gábor és Tóth Gabi válása volt, amit hivatalosan december utolsó napjainak egyikén véglegesítettek is. Az énekesnő igen hamar felvállalta új szerelmét, a Fricska táncegyüttes oszlopos tagjával, Papp Máté Bencével. Sőt, nemrég közös nyári emlékeiket is felidézte, ami arra utal, hogy a kapcsolat nem is olyan friss, mint eleinte tűnt. Azt még pontosan nem tudni, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna között mikor fordultak komolyra a dolgok, ám a séf mondhatni kivárta a gyászévet, s csak 2024 első napjaiban döntött úgy, hogy egy elegáns utalással – az imént boncolgatott közös képpel és kiírással – nyilvánosságra hozza kapcsolatát Mikes Annával.