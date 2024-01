Krausz Gábor és Mikes Anna végre felvállalhatta szerelmét - pikáns képpel indul a nap

Krausz Gábor és Mikes Anna igazi legendás párosként vonult be a Dancing With the Stars történelmébe. Az idei széria nem volt mentes könnyektől, drámáktól, örömöktől, bánatoktól és vidám pillanatoktól, ezeknek pedig középpontjában Tóth Gabi egykori férje állt. Az énekesnővel nyáron jelentették be a válást, ez az időszak pedig teljesen összetörte a sztárséfet. Korábban elmondta, hogy csak azért vállalta el a Dancing szereplését, mert korábban már ígéretet tett, de közben kiderült, hogy ez volt élete legjobb döntése. A tánc ugyanis terápiás hatással volt rá, és kirángatta őt a legmélyebb lelki válságából.

Nem csak a tánc terápiás

Most azonban úgy tűnik, hogy nem csupán a tánc volt rá ennyire jó hatással, hanem a partnere is. Már hónapok óta megy a találgatás, hogy mi lehet Mikes Anna és Krausz között, most azonban egy forró, pikáns képet tettek ki, amely nagyon úgy tűnik, mint egy randi: