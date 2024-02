Manuel és szerelme újra együtt? Rajtuk röhög az internet!

Szinte már nevetnek a rajongók Manuelen és exbarátnőjén, ahogyan a közösségi médiában, a rajongók szeme előtt űznek egymásból hülyét.

Manuel még mindig nem tett pontot a kapcsolat végére (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Manuel és barátnője újra együtt?

Az elmúlt hónapokban többször a szakításuktól zengett a sajtó, alig pár napja minden eddiginél nagyobb balhé alakult ki közöttük, ugyanis a páros női tagja az Instagram-oldalán számolt be az őt ért megaláztatásokról. Felmerültek pletykák megcsalásokról, amit az imént említett „vallomásból” is következtetni lehet, de sokan arról beszélnek, csupán féltékenység okozza a feszkót a rapper és Laura között.

Hogy mi az igazság, azt csak az érintettek tudhatják, de most újabb bizonyíték kering a neten arról, hogy a fiatalok kibékültek. Laura a 24 órán át látható insta-sztorijában osztott meg egy közös fotót, amin szemmel láthatóan boldogok a szerelmesek. Vagy exszerelmesek? Ebben a pillanatban ezt azért nehéz eldönteni, ugyanis nem sokkal a posztolás után Laura törölte is a képet.

A fotót nem sokkal később már törölték is a közösségi oldalról (Fotó: Instagram)

„Toxikus a kapcsolatuk”

Egy biztos, mindenki nevetségesnek tartja azt, amit művelnek, és sokan nem is tartották magukban a véleményüket. A Redditen valóságos kommentcunami indult meg az új fotó láttán.

– Nem tudom, hogy most sírjak vagy nevessek. Az egy dolog, hogy se veled, se nélküled kapcsolatuk van, de én azok után a bizonyos insta sztorik után ki nem merném rakni, hogy megint együtt vagyunk, égne a pofámról a bőr. Inkább igyekezném titokban tartani – utalt valaki arra a bizonyos posztra, amiben néhány nappal ezelőtt a fiatal lány leleplezte kapcsolatuk valós oldalát.

– Ez a lány tartja magát okosnak? Erősebb lesz, mint valaha? Tipikus eset, mikor a pénzért és a hírnévért a saját önbecsülését is eldobja. Hiába tekereg a tükör előtt, belül zéró – fogalmazta meg gondolatait egy másik kommentelő.

– Totál toxikus a kapcsolatuk, pedig még nagyon fiatalok – írta röviden és tömören egy másik internetező.

– Ez a kislány is csak a hírneve miatt van Manuval, elhalmozza folyton minden jóval, gondja sincs. Viszont akkor is brutál cink, hogy megalázta és még ő könyörgött a gyereknek, most meg újra együtt – hangzott egy másik vélemény.

– Ez lehet se veled, se nélküled kapcsolat, de ennél van a normálisabb verzió is. Ez a tipikus gusztustalan, megalázó, szemétbevaló, rongyrázó Pick Me kapcsolat, ahol úgy beszélnek a másikkal, ahogy egy neveletlen paraszt a másikkal, hűtlenek és csak a jó szexért járnak egymáshoz. Hányinger” – olvasható egy másik gondolat.

Mindenki hasonló véleményen van kettőjük kapcsolatát illetően, de abban is sokan egyetértenek, ez sem az utolsó kibékülés vagy szakítás a párocska életében.