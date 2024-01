"Nem kívánnék senkinek ilyen érzést" - Feketébe borult Manuel minden oldala

Tegnap este olyan dolgot vettek észre a magyar zenei élet követői, ami nemcsak meglepte őket, de több kérsét is felvetett bennük. Manuel Instagram-oldala sötétségbe borult szó szerint, azaz az előadó letörölte az összes eddigi képét, sőt a profilképét is feketére állította, ezen felül még egy teljesen fekete történetet is posztolt. Megosztó reakciók érkeztek, ugyanis többen arra gondoltak először, hogy gyászol az előadó, míg mások azt feltételezik, hogy észrevehette azt, hogy nem biztos, hogy eddig a jó úton haladt, míg mások csak egy marketingfogásnak gondolják az előadó szokatlan húzását.

Manuel gyászol? (Fotó: Máté Krisztián)

Sötétségbe borult az oldala

Sokan arra tippelnek, hogy Manuel közeli körében egy tragédia történhetett, ugyanis akkor szoktak így reagálni a közösségi-médiában az emberek, amikor elvesztenek valakit, azaz gyászolnak. Ez alátámasztaná, hogy miért pont a fekete színt választotta az énekes.

– Azért remélem nem gyászol, nem kívánnék senkinek ilyen érzést – írta egy névtelen Reddit-felhasználó, aki azt is elárulta, hogy nem az énekes rajongója, de attól még nem akarná senkinek ezt az érzést.

Manuel megosztotta a közönséget (Fotó: Máté Krisztián)

Mások nem voltak ilyen empatikusak

Bár nem tudni, mi történhetett igazából, de mások egészen különleges módon álltak hozzá Manuel nem várt húzásához. Azt gondolják, hogy az énekes depressziós lett, de nem a gyász miatt…

– Lehet, hogy rájött, hogy egy sz*r – írta egy kommentelő, aki arra akart ezzel utalni, hogy a rapper nem feltétlenül példaértékű utat követett az elmúlt években és most bizony hirtelen rázúdult a felismerés és új lapot akar kezdeni.

– Elfogyott a Noé Állatmenhely perselyéből lopott pénze – rótta fel az énekes korábbi hibáját a kommentelő, de van olyan is, aki ezt csak egy marketingfogásnak könyvelte el.

Van aki szerint csak figyelemfelkeltés (Fotó: Instagram)

Csak figyelemre éhezik?

Azon sem lepődnének meg sokan, ha a a feketézésről kiderülne, hogy reklám, és az énekes egy új lemezzel jelentkezik hamarosan. Több nagy szupersztár is csinált már hasonlót, mint például Selena Gomez, Dua Lipa, Blake Lively vagy akár csak Travis Scott. Ez egy figyelemfelkeltő módja annak, hogy bejelentést tegyen egy előadó.

– Lehet utánozza Dua Lipa-t, és így akarja bejelentei az új albumot – írta egy kommentelő, aki úgy hiszi, csak figyelemre szomjazik az énekes.