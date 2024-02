"Komplikációt okozhat..." - megszólalt Kulcsár Edina negyedik terhességéről a szülészorvos

Kulcsár Edina ismét várandós! Legalábbis erről a hírről számolt be az Origo csütörtök délelőtt, cikkükben pedig megemlítették azt is, hogy a nagy bejelentést a páros a reality műsorukban tette. Sőt, mi több... Kiderült az is, hogy az egykori szépségkirálynő kisfiút hord a szíve alatt.

G.w.M nagyon boldog, hiszen mindig is szeretett volna egy kisfiút Edinától (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina miatt aggódnak a rajongók

Az információk szerint az egykori szépségkirálynő már a harmadik hónapban jár, azaz a 9 hónapos Amara korábban kap kistesót, mint azt bárki gondolta volna. A kommentelők többségének ugyanis megakadt a szeme azon, hogy még egy év sem telt el a kislány születése óta, de Edina már az első trimeszter vége felé járhat. Ez egyesek szerint azért lehet veszélyes, mert a sztáranyuka az előző terhességei során császármetszéssel hozta világra a gyermekeit, és sok helyen azt lehet hallani, hogy ajánlott legalább egy évet várni a következő babaprojekttel, hogy begyógyuljanak a műtét utáni sebek.

Császármetszéssel ez mennyire egészséges? Nekem kettő volt, de 100x átgondolnám a harmadikat is, pedig eltelt nem kis idő, de ő minden évben terhes... A hegek be se tudnak rendesen gyógyulni

− tette fel a kérdést egy anyuka.

− Nem vagyok orvos, de így nem kockázatos bevállalni egy negyedik babát? Már csak a kicsi miatt is, de Edina egészsége sem utolsó szempont... − fogalmazott egy másik kommentelő. Aggodalmukat alátámasztják azok a cikkek is, melyeket az interneten lehet olvasni a témában, ugyanis sok portál egyértelműen leírja, hogy legalább 6 hónapot szükséges várni a következő várandóssággal egy császármetszés után. Ez ráadásul a szükséges minimum, de egyes szakemberek szerint jobb 12-15 hónapot várakozni, míg mások szerint inkább két év lehet az ideális.

Ezek után kíváncsiak voltunk, mit mond erre egy szülész-nőgyógyász: valóban korai lehet Kulcsár Edina várandóssága?

Felléphet komplikáció

Lapunk felkereste Dr. Csermely Gyula szülész-nőgyógyászt, akinél arról érdeklődtünk, hogy van-e alapja a kommentelők aggodalmának. A doktor úr gyorsan tisztázta a dolgot ezzel kapcsolatban, s elmondta, hogy emiatt nem kell nyugtalankodnia Edináéknak, azonban van egy dolog, amire érdemes lehet felkészülniük.

− Nincs ezzel semmi gond. Az, hogy mennyi idő telik el, nem befolyásoló tényező ebben az esetben. Három császármetszés után inkább az okozhat komplikációt, hogy letapadhat a méhlepény, ami súlyos szövődményekhez vezethet a szülés során. Azoknál tehát, akiknek császármetszése volt, nagyobb a kockázata ennek az állapotnak − fogalmazott Dr. Csermely Gyula.