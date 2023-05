„Ha hányingert kapsz, akkor...” – Kulcsár Edina reagált az aranyszínű, luxus babakocsis mocskolódásra

Kulcsár Edina teljes mértékben felkészült a G.w.M-mel közös kislányuk érkezésére, most már bármelyik pillanatban megindulhat a szülés. A babakocsit is beszerezték. Az édesanya úgy gondolta, megmutatja a követőinek is, hogy milyen különleges járgányban fog feküdni a pici a közös séták alkalmával. Az igencsak feltűnő és különleges darab félmillió forintot kóstál és alaposan felborzolta a kedélyeket.

Edina szerette volna megosztani másokkal is a boldogságát, de sokan támadják a félmilliós babakocsi miatt (Fotó: Knap Zoltán)

Volt, aki csalódottságát fejezte ki, mások pedig úgy vélték, amióta a kétgyermekes édesanya a rapperrel él együtt, teljesen megváltozott az ízlése és az arany színű holmik, valamint a túlárazott világmárkák szerelmese lett. Edina cáfolja, hogy csak és kizárólag világhírű tervezők ruháit vásárolta volna meg a kislányának. Állítása szerint a legtöbb holmit, amit a pici néhány héten át tud majd használni, egy fast fashion darabokat árusító üzletlánc egyikében vásárolta. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a későbbiekben nem lesz arra példa, hogy esetlegesen világhírű tervezők által megálmodott ruhák is megjelenjenek majd a pici ruhatárában, hiszen ahogy a kommentszekcióban leírt reakciójában írta: "Ha hányingert kapsz attól, hogy szülők révén törekszünk a jobbra, akkor szerintem nem az én oldalam a neked való oldal."

"Önértékelési zavarokat is okozhat"

A gyermekek lelkében az első éveikben nem okoz gondot, ha a társaikénál drágább ruhákat hordanak, mivel a kicsiknek ebben a korban még fogalmuk sincs a dolgok értékéről. Az esetleges problémák akkor kezdődhetnek, amikor bekerülnek az óvodába vagy az iskolába, ahol a társaik céltáblájává válhatnak. Hogy milyen esetleges problémákat okozhat egy gyermek lelkében az, ha olyan jómódú családban nőnek fel, akik a javaikat esetleg a külvilág felé is előszeretettel közvetítik, arról a Bors megkeresésére Drelyó Ágnes pszichológus mondta el az általános szakmai véleményét.

- Most egy elképzelt helyzetről beszélünk: a szülő részéről ez nem tudatos, de a gyereket elkezdi használni a saját céljainak elérése érdekében. A kicsi akár mint egy reklámhordozó felület jelenhet meg, akire rá lehet akasztani bármit, amit a helyzet megkíván, a gyermek azt fogja megélni, hogy használva lesz. Ha a gyermek a környezetében gazdagként van jelen, akkor általában erre nem feltétlenül reagálnak rosszul. Abban az esetben viszont, amikor minden előzmény nélkül történik a változás, akkor konfliktusba kerül, hiszen addig egyívású volt a többiekkel és ebből szakítja ki a szülői környezet azzal, hogy nagyon másnak próbálja őt mutatni. Az anyagiak ruházaton keresztüli prezentálása olyan üzenetet is hordoz, hogy: “Én jobb vagyok nálatok, többet érek, mint ti.” A környezet nem a külsőségekre lesz dühös, hanem arra a tudattalan üzenetre, amit a gyerek akarva akaratlanul a társai felé közvetít. Mindez az ő beleegyezése nélkül történik, hiszen ilyen esetekben nem igazán döntheti el, hogy mit vesz fel - magyarázta Drelyó Ágnes valamint hozzátette, az is érdekes jelenség, hogyan csinálunk kedvet ahhoz a gyermeknek, hogy márkás holmikat viseljen. Benne van a pakliban, hogy ettől különlegesnek érzi majd magát, ez azonban nem az ő érdeme, hanem egy szülők által ráruházott tulajdonság, amit nem tud majd jól kezelni, mivel ehhez még nem elég fejlett a személyisége. Kialakulhat egy olyan kóros önértékelési zavar, amitől a gyerek többnek érezheti magát a többieknél.

Ahogyan Drelyó Ágnes mondja, nincs feltétlenül baj azzal, ha egy gyermek márkás ruhákat hord, van drága holmik veszik őt körül, ha az üzenetet amit a viseletével sugall, a helyén tudja kezelni ő és a szülei egyaránt.