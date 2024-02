"Így most jó" - Krausz Gábor és Mikes Anna bejelentette az elsőt

Mikes Anna és Krausz Gábor jelenleg az ország elsőszámú álompárja. Bizony sokat kellett várnunk, hogy megtudjuk, mi is van kettejük között, azt azonban már a TV2 kultikus műsora, a Dancing With the Stars legelején érezni lehetett, hogy nagyon működik kettejük között a kémia. Adásról adásra egyre forróbb lett közöttük a hangulat, és már tapintható volt a szikra. És bár hamar megindultak a találgatások, hogy mi lehet kettejük között, sokáig nem hozták nyilvánosságra szerelmüket. Nemrégiben azonban a Szépség és a szörnyeteg legendás szövegével elmondták az országnak, hogy bizony szerelmesek.

Krausz Gábor nem is lehetne boldogabb / Fotó: Szabolcs László

Krausz Gábor és Mikes Anna bejelentette az első közös Valentin-napot. Ez az első olyan szerelmesek ünnepe, amikor egy párt alkotnak:

Első közös Valentin-nap. Ez így most jó. Mi ketten, egy jó film, egy finom sajttál, és egy jó üveg magyar bor

- írja a séf.