A TV2 sármos sztárja új szerelmével jelentkezett be Dubajból - Fotó!

Néhány napja bombaként robbant a hír, hogy Tóth Katica a Dancing With The Stars táncosa, és fiatal párja Tasi Dávid mindössze három hónapnyi kérészéletű kapcsolat után szakítottak. Katica ex-vőlegénye, a szintén Dancinges Süti András azonban úgy tűnik, hogy megtalálta a tartós boldogságot új párja mellett, akivel már nem csak az életben, hanem a táncban is egy párt alkotnak. Erről árulkodik legújabb bejegyzésük, amelyben elárulták: közösen nyertek egy 5 táncból álló versenyt Dubai-ban.

Suti András korábban Király Linda mentora volt a Dancing with the starsban / Fotó: TV2

Suti András gyönyörű új partnere Enikő egyébként a civil életben légi utaskísérőként, és személyi edzőként dolgozik, úgyhogy úgy tűnik, hogy az aktív sportos életmód is közös vonása a szerelmeseknek. A legújabb bejegyzésüket Dubaiból ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Előre megjövendölték az ő kapcsolatukat

Ráadásul, ahogy azt lapunk korábban elárulta, Lénárt Évi jósnő minden jövendölés beteljesült a táncos műsorral kapcsolatban, ugyanis a Borsnak mondta el a műsort megelőzően, hogy két szerelmespár is létre fog jönni az adásoknak hála, Krausz Gábor és Mikes Anna, illetve Suti Andrásék személyében ez meg is valósult. Emellett a döntőnek a résztvevőit is helyesen találta el a jövőbe látó hölgy.