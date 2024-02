Nagy a baj Kiss Virágéknál: „Több, mint 2 hete küzdünk betegségekkel”

Kiss Virág nehéz időszakon megy keresztül, hiszen nemrégiben egy illető a TikTokon visszaélt a szexi fotóival. Azonban a népszerűbb fitneszmodellnek most más problémája is akadt.

Kiss Virág családját ledöntötte a betegség a lábáról Fotó: Bors

Kiss Virág ugyanis az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy az egész családja lebetegedett, emiatt pedig több dolgot is le kellett mondania. És ha mindez még nem lenne elég, akkor mostanra a kislánya is ágynak dőlt.

Több, mint 2 hete küzdünk betegségekkel Ma hajnalban Zoénak a füle is berobbant, nem tudom nektek megválaszolni a kérdezz-feleleket, és nem tudok nektek új főzős vagy edzős videókat felvenni, vannak ilyen időszakok. Egy nagy alvás és hajmosás szuper lenne

– írta posztjában a csinos anyuka, aki jobbulást kívánt mindenkinek, akik hasonló helyzetben vannak, mint ők.