Izgalmas hírt jelentett be Tóth Gabi, a rajongói örömmel fogadták

Március 10-én tartanak egy emlékkoncertet a 2023-ban elhunyt, legendás énekesnő, Tina Turner tiszteletére az Erkel Színházban. Az eseménnyel kapcsolatban a közelmúltban Kiszel Tünde jelezte az Instagram-oldalán, hogy lánya, Hunyadi Donatella és egykori, Dancing with the Starsos táncpartnere, Bődi Dénes is színesítik majd az előadást különleges táncprodukcióikkal, nemrég pedig Tóth Gabi tett egy nagy bejelentést.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

Engem is hallhattok énekelni és láthattok táncolni is egy szuper koncerten, amit Tina Turner emlékére, tiszteletére rendeznek meg. Várunk mindenkit szeretettel!

- osztotta meg Instagram-oldalán a remek hírt az énekesnő - rajongói természetesen boldogan fogadták a bejelentést.

Örülök, hogy itt vagy ismét. Mi is ott leszünk!

- írta hozzászólásában Tóth Gabi egyik követője.

Nagyon örülök neked!

- biztosította az énekesnőt támogatásáról egy másik lelkes rajongó.