Bevadult Kiszel Tünde: alkalomhoz öltözve tűnt fel az erotika kiállításon

Erotika kiállításra látogatott Kiszel Tünde. A naptárdíva Instagram-oldalán számolt be az eseményről, amelyre mélyen dekoltált ruhában érkezett. A celeb tetszését láthatóan elnyerték a képek, melyekkel pózolt is néhányszor. Ahogy arról már beszámoltunk, Kiszel Tünde a mindennapokban is nagyon közvetlen személyiség, aki fontosnak érzi, hogy személyesen is megismerkedjen a rajongóival, így a híres naptárait általában tőle személyesen lehet átvenni.