„Elég komoly munka” – Debreczeni Zita az anyaságról vallott

Debreczeni Zita pár évvel ezelőtt mindent megadott volna azért, hogy édesanya lehessen. Bár tudta, illetve csak sejtette, hogy milyen sok küzdelemmel és fáradtsággal jár egy vagy két kisgyermeket nevelni, mégis zsigerből érezte, hogy ez az édes fáradtság a világ legnagyobb boldogságát hordozza magában. Végül, sok sok küzdelem, lemondás és csalódás után, ő is megélhette - kétszer is - a világ legnagyobb csodáját, 2020 augusztusában majd 2023 márciusában kisfiút szült.

Debreczeni Zita és Gianni Annoni immár két kisfiú boldog szülei. (Fotó: Szabolcs László)

Laza szülők

Zita és Gianni nagyon hosszú utat tettek meg, mire végre szülővé válhattak. A híres páros kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy Zita korábban több lombikprogramon is részt vett, sajnos eredménytelenül, és egy vetélést is meg kellett élnie, mielőtt a második fiúk megszületett. A sok fájdalom azonban nem, hogy elvette volna a szülők kedvüket, inkább megsokszorozta. Most, hogy két egészséges fiút nevelnek - nem túlzás ezt mondani - ők a világ leglazább szülei. A kissrácaik annyit futnak, szaladnak, amennyit csak bírnak, nyugodtan átpakolhatják a fél lakást, sőt még apa autóját is összefirkálhatják, ami lássuk be, kevés apunál nem veri ki a biztosítékot...

Zita tökéletesen elégedett az életével. (Fotó: Szabolcs László)

Debreczeni Zita szerint csak úgy rohan az idő a gyerekek mellett

Zita, bár nem hajlandó a nagyközönségnek megmutatni a gyermekei arcát, rendszeresen posztol mozgalmas hétköznapjairól. A modell-fotós a napokban is jelentkezett, egy érzelmes posztban írt arról, hogy mennyire nehéz az anyaság és közben pedig milyen gyönyörű hivatás.

– Gyereket fárasztani elég komoly munka, csak szólok! Ilyenkor örülnék, ha a kicsi már nagyobb lenne, de közben megijedek, hogy hamarosan a kicsi is egy éves lesz. Hova rohan az idő? - tette fel a költői kérdést az édesanya.