Csókolózós képpel tudatták: fiatal üzletemberbe szerelmes Gáspár Virág

Családban marad Győzike kedvenc vej-jelöltje? Gáspár Virág és párja évek óta évődnek, se veled, se nélkül kapcsolatukat nehéz követni. Míg legutóbb Virág reakcióiból arra lehetett következtetni, hogy szakítottak, a vendéglátásban dolgozó fiú most közösségi oldalán, 24 óráig elérhető bejegyzésben válaszolt követői kérdéseire, többek között a kapcsolatukat illetően is.

Tavaly októberben még együtt voltak a lányok a párjaikkal. Evelin egyértelműen szakított azóta, Virág és párja hol együtt vannak, hol külön Fotó: Nagy Zoltán

Csókolózós képpel válaszolt

– Virággal már nem vagy kapcsolatban? – hangzott egy kérdés.

Bár a fiú szavakkal nem felelt, így is igen beszédesre sikerült a válasza. A fiatal vállalkozó ugyanis megosztott egy friss közös képet, amin egymást ölelve csókolóznak. A kép július végén, Virág 21. születésnapján készülhetett.

Győzike szívébe zárta Attilát

A fiatalok 2021-ben vállalták fel szerelmüket a nyilvánosság előtt. A vendéglátásban dolgozó fiú hamar belopta magát a család szívébe, Győző többször hangsúlyozta, hogy pontosan ilyen vejre vágyik, várja az esküvőt és hogy nagypapa lehessen.

Tavaly karácsonykor még tökéletesnek tűnt az idill, ami egy csapásra véget érhetett ezután: a szilveszteri családi ünneplésről már hiányzott a fiú, míg Evelin akkori párja velük tartott a néhány napos vidéki pihenésükön. Manapság már az is beszédes, hogy egy szerelmespár követi-e egymást a közösségi felületeken, s hogy láthatóak-e közös képek az oldalukon. Nos, a karácsony utáni napokban Virág oldaláról eltűntek a közös fotók a fiúval.

„Mi pedig csak reménykedünk"

Néhány nappal később azonban a Bors felkeresésére Bea elárulta:

– Virág és Krisztián összekapott ugyan, de ahogy én tudom, tegnap már találkoztak is, és rendezték a vitájukat. A fiatalok már csak ilyenek. Hirtelen hoznak döntéseket és ugyanolyan hirtelen bánják is meg azokat. Mi pedig csak reménykedünk, hogy végül jól sülnek el a dolgaik és boldogok lesznek. Egy szó mint száz, mi úgy tudjuk, hogy most béke van... – zárta le a témát Bea.

Ezután a fiatalok közös képei hol feltűntek, hol eltűntek. Nyáron Virág leginkább a barátnőivel közös bulikról osztott meg képeket, egy rajongója pedig meg is jegyezte: kivirult, mióta szingli. Virág nem tagadta az állítást, amiből arra következtethettünk, hogy végleg a szakítás mellett döntöttek, sőt azt is leszögezte: nemhogy most nem áll készen a gyerekvállalásra, de talán soha nem is akar utódot.