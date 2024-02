Szerencsét hozott a szerelemben az Exatlon Hungary

Négy éve, 2019. január elején Magyarországon is elindult az Exatlon Hungary. A török licencen alapuló ügyességi és extrém sport vetélkedőműsor egy szempillantás alatt nyerte el a nézők tetszését. A siker javarészt a szereplőknek köszönhető, hiszen a Bajnokok és a Kihívók csapattagjait a képernyő előtt ülök azonnal a szívükbe zárták. A Dominikán forgatott Exatlon Hungary-ra négy évad után sem untak rá a rajongók, legalábbis abban az értelemben biztosan, hogy mai napig rajongással követik a közösségi oldalaknak köszönhetően a versenyzők magánéletét. Az elmúlt években sok örömteli hír érkezett úgy a pirosak, mint a kékek háza tájáról. Időközben sokuk „elkeltek”, több esküvőről, babavárásról és mint legutóbb eljegyzésről számoltunk be. Mutatjuk, hogy kiknek történt óriási változás az életében az Exatlon Hungary óta.

Az Exatlon Hungary egykori játékosainak a verseny óta megváltozott az élete Fotó: TV2

Az Exatlon Hungary szépfiúja megkérte szerelme kezét

Néhány nappal ezelőtt a Kihívók egyik szépfiúja, kérte meg szerelme kezét. Flórián Sándor az Instagram-oldalán néhány fotó kíséretében osztotta meg követőivel a jó hírt. Barátnője pedig a jegygyűrűt is megmutatta az ex tűzoltó rajongóinak.

Apa lesz a Bajnokok teqball játékosa

Imreh Balázs és párja 2021. május 29-én, csodálatos esküvőjükön fogadtak egymásnak örök hűséget. A tavalyi év azonban újabb változást hozott az életükbe, ugyanis elérkezettnek látták az időt, hogy családot alapítsanak. A teqball-játékos Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, kisbabát várnak. Gyermekük nevét pedig egy nemfeltáró party keretein belül árulták el a családtagoknak és a közelebbi barátoknak. A Metropolnak mesélt a babavárás örömeiről, és azt is elárulta, mikorra várják gyermeküket.

– Február végén, március elején érkezik a kislányunk, Zoé. Vicces, mert 2024. szökőév lesz, és éppen február 29-re van kiírva a feleségem. Lassan fog öregedni a gyerek, ha valóban akkor születik majd meg – mesélte a lapnak poénkodva a leendő apuka. A házaspárnak már nem kell sokat várnia, hogy végre megérkezzen az új családtag.

Balázs és felesége hamarosan szülői örömök elé néz (Fotó: Imreh Balázs)

Férjhez ment szerelméhez a pirosak bombázója

Sok fantasztikus sportolót és különböző életutat ismerhettünk az elmúlt években, ilyen Ferenc Vivien története, akivel a 2021-es verseny alatt találkozhattak a nézők. A fiatal felvidéki egyetemista nagy reményekkel vágott neki a műsornak, de sajnos a döntőküzdelemig már nem jutott el. A közösségi oldalain azonban máig betekintést enged az életébe. Így derült ki az is, hogy Vivien nemrég hozzáment élete szerelméhez. Mivel a szerelmespár mind a két tagjának fontos a sport, így az első fotójukon – ahol házaspárként láthatók – megjelent a kosárlabda és a floorball is. A kép mellett persze egy megható rövid bejegyzés is olvasható.

– Az élet legfőbb boldogsága az a meggyőződés, hogy szeret bennünket valaki – írta boldogan Ferenc Vivien.

A Kihívók népszerű női játékosa is elkeltek

Az Exatlon Hungary harmadik évadában erősítette a Kihívók csapatát Kőnig Anna. A csinos influenszer hamar a nézők kedvencévé vált szerény természetével. Az egykori exatlonos versenyző magánéletéről csak nagyon ritkán beszél, arról azonban mindig örömmel mesélt, hogy boldog párkapcsolatban él. Párját a forgatások alatt több alkalommal is megmutatta, sőt, követőinek az Instagram-oldalán életük egy-egy fontosabb pillanatába is betekintést engedett. Így volt ez tavaly márciusban is, amikor az egyik posztjában megmutatta az eljegyzési gyűrűjét, ugyanis szerelme, akivel régóta él kapcsolatban, megkérte a kezét. Hogy mikor kerül majd sor a nagy napra, egészen sokáig nem árulta el. Aki figyelemmel kíséri Anna életét, annyit már időközben láthatott, hogy megalapozták a közös életüket, mivel és egy régi álmuk valósult meg. Ugyanis rátaláltak arra a házra, ahol a közös életüket tervezték. Ezt követően újabb fordulat állt be az életükbe, hiszen ősszel, csodálatos környezetben, a szabad ég alatt kötötték össze hivatalosan is az életüket. Ma pedig már férj és feleségként folytatják a közös útjukat.

– Erről még álmodni sem mertem 🤍 – olvasható Anna posztjában.

Eljegyzés után egy évvel házasodott össze párjával a Bajnokok bájos versenyzője

Az Exatlon Hungary bájos versenyzője, Kocsis Lilkó és szerelme, egy évvel az eljegyzésük után hivatalosan is összekötötték az életüket. A nagy napra tavaly június 10-én került sor. Az álomszerű esküvőjük annyira jól sikerült, hogy idő lesz, mire elhiszik, hogy valóban velük történt meg ez a csoda. A nagy napjuk után nem sokkal a Metropolnak mesélt lagziról, és azt is elárulta, vannak-e elképzelésük a családalapításról.

– Erről is szoktunk Patrikkal beszélgetni. Két éve sajnos abba kellett hagynom a táncot, és miután lediplomáztam, elindítottam a Lilkó Fitness and Dance tánciskolát. Minden napomat itt töltöm, sok energiát fektetek abba, hogy át tudjam adni mindazt, amit az évek során szereztem. Jelenleg a főszerep a tanításon van, de persze majd szeretnénk gyermeket Patrikkal – mondta korábban a lapnak Lilkó.