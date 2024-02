"Már nem veszi el tőlünk senki, kisfiam" - szörnyű csapás érte Curtiséket, kisgyermekét vigasztalja

Ha valaki lemaradt volna róla, akkor az Origo számolt be arról részletesen, hogy tegnap este "agyonverte" a Fradi az Újpestet. Bár a két csapatot örök riválisnak tartja a hazai futball, a két csapat között már nagyon régóta nem kiegyenlítettek az erőviszonyos. Tegnap volt a nagy derby, ahol a Fradi szó szerint megsemmisítő csapást mért riválisára. Csak úgy özönlöttek a gólok, s mivel a lilák hamar összeomlottak, végül egyetlen gólt sem tudtak belőni. így végül 0:5-re verték laposra a zöldek a lilákat, s az Újpest még lejjebb csúszott a tabellán. Ez hatalmas törés a drukkereknek, így tehát azoknak leghíresebb alakjának, Curtisnek is.

Curtis legalább annak örülhet, hogy kisfiával együtt élte át a meccset / Fotó: VT

A lilák már hosszú ideje panaszkodnak az edzőjükre, amikor pedig megkapták az egykori válogatottat, Mészöly Gézát mesterüknek, nagy bizakodásban kezdtek. Eddig azonban nem érett be az edzőváltás gyümölcse, és az Újpest meccsről meccsre veszít. A tegnap esti összecsapáson a fradisták még ezt is kigúnyolták, ugyanis a meccs végén egy "Yes Géza, no party" molinót is meglengettek. A lilák a mérkőzést hatalmas szégyenként élték meg, így természetesen Curtis is. A focistából lett rapper azonban megpróbálta a pozitív oldalát keresni, így megható sorokkal zárta a napot:

Leszarom az eredményt… Ameddig nem egyenlőek a feltételek, felesleges a latolgatás! Viszont a kisfiam első derbyje volt 4 évesen. És amit láttam a szemében és amit éreztem, és amit átéltünk ketten a táborban, azt már nem veszi el senki tőlünk, kisfiam. Nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is át fogod élni a legnagyobb újpesti sikereket, ahogy anno én is átéltem!!! Jaaaa és nincs még egy ilyen tábor, mint a miénk, aki 0:2 -nél ilyen hangulatot csinál!

- írja.

A képet sok fradista ki is gúnyolta, amiért egy gólt elfelejtett a rapper: