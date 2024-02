Brutális videó! Így püföli fehérneműben ellenfelét az Exatlon bombázója

Ahogy azt a Bors elsőként megírta: domina pankrátorként, a fehérneműs ligában osztja a pofonokat az Exatlon bombázója. Szabó Franciska lassan három éve szinte üres zsebbel, de annál nagyobb álmokkal vágott neki az amerikai kalandnak. A sport reality Bajnoka, ahogy versenysportolói karrierjében is, itt is hatalmas elánnal dolgozott álma megvalósításáért, ami végül sikerült is. Azóta be is futott Franci, már megismerik, sőt milliókért bérlik ki, hogy fehérneműben harcoljon.

Az Exatlon bombázója még a The Sun címlapján is szerepelt, mint domina pankrátor Fotó: Saját/Szabó Franciska

Bevadult a ringben az Exatlon sztárja

Szabó Franciskát hamar megkedvelték a televíziónézők, miután látták, a hatalmas akadálypályákon nem ismer lehetetlent. Azóta pedig még több rajongója lett, amióta Amerikában is megdolgozott álmaiért és befutott a fehérneműs pankrátor ligában. Mostanra közel 170 ezres követőtábora van csak az Instagramon és a judobajnok nem is titkolja, élvezi is ezt. De nem csak ezért fontos neki, hogy sikerült befutnia pankrátorként. Volt párja miatt ugyanis nehéz anyagi helyzetbe került, 30 ezer dollár, vagyis mintegy 10 millió forintos mínusza lett a bakszámláján.

– Ezért is dolgozom kőkeményen, hogy ezt a pénzt visszahozzam – mondta korábban a Borsnak Szabó Franciska.

Ezért indítottam az OnlyFans-oldalamat is. Úgy, hogy nem vállalok pornót, nem mutatok cicit és pu...t, hanem fétis és domina tartalmakat teszek fel, így is havonta egymillió forintos bevételem van. De nem ez a nagy pénz, hanem hogy feláldozva a szabad hétvégéimet, rajongók kibérelhetnek, meghívnak, lefoglalnak, mint domina pankrátor. Emiatt több száz kilométert utazom hétvégente, de megéri. És ha összeszedem magam anyagilag, akkor megvalósítom a következő álmomat és elindul a saját ruhabrandem!

A szőke bombázó most újabb videót osztott meg közösségi oldalán, milyen keményen tud harcolni nem csak az álmaiért, hanem az ellenfelek legyőzésért.