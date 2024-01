Zámbó Krisztián: Apukám sosem fogott fegyvert Editre

Nehéz éven van túl a Zámbó család, hiszen Jimmy megosztó személyisége miatt a mai napig éri őket támadás; nemegyszer hallanak olyan, általuk hazugságnak vélt állításokat, amiket egy idő után már ők sem hagyhatnak szó nélkül.

Ma is rengetegen gondolnak Zámbó Jimmyre - Fotó: archív

– 2023 nagyon más volt, mint a többi. Kezdve a sorozattal, ami felidézte a szörnyű napot, sok sebet feltépett bennem, a sok hazugság pedig felkavart! Apa nem volt szörnyű ember! Ahogy beállítottak engem, abban van némi igazság, hiszen sok dolgot kompenzáltam. Apu nem velem élt, és összezavart, hogy Edit és édesanyám is van. Edittel sem volt rossz kapcsolatom, Apukám pedig sosem fogott fegyvert Editre, ilyen nem történt soha – kezdte a hot! magazinnak Zámbó Krisztián.

„Ő öltözködött a legjobban az egész szakmában”

A szintén zenész gyermeket büszkeséggel tölti el, hogy ebből a családból származik, és inkább áldásnak tartja, mintsem átoknak.

Zámbó Krisztián úgy emlékszik, hogy édesapja vallásos ember volt - Fotó: archív

– Hatalmas tekintélye volt a szakmában. Mindenki művész úrnak szólította, csak a közeli barátai hívták Jimmynek. Nem azért, mert elvárta volna, hanem mert kiharcolta magának. Istenhívő, vallásos ember volt, csoda szép karácsonyi lemezeket készített; nem mellesleg akkoriban ő öltözködött a legjobban az egész szakmában, erre pedig mindig odafigyelt – tette hozzá az énekes.

Krisztián hosszú kihagyás után ismét aktív a zenei pályán, hiszen újabbnál újabb dalokat készít, amelyekkel Jimmynek állít emléket.

– Küldetésemnek érzem, hogy képviseljem apukámat a dalain keresztül, a fellépéseim és a zenéim segítségével. Utólag belátom, hogy sokkal többre lehettem volna képes, de rengeteg minden közbeszólt: apu halálának a körülményei, az ide-oda költözések… Szerintem nem volt jó ötlet, hogy beköltöztünk Csepelre, hiszen annak idején híres volt az alvilágról, én pedig sodródtam ezekkel a dolgokkal – mondta Krisztián.

A médiafelhajtás megnehezítette a Zámbó család évét

Zámbó Adrián is igyekszik minél jobban őrizni az édesapja emlékét; a közösségi fe­lü­le­tein rendszeresen posztol az apukájáról videókat, amelyek között vannak soha nem látott felvételek is.

– A halála évfordulója, a születésnapja, a karácsony vagy a halottak napja mindig előhozza az újabb és újabb emlékeket. Nem könnyítette meg a dolgunkat az a hatalmas médiafelhajtás, amit a sorozat, a ház és a nyaraló miatt kaptunk. Idegőrlő volt folyamatosan szembesülni és találkozni édesapám emlékével. Elszomorított, és megnehezítette az évet, de túl kell lendülni a nehézségeken – mondta a legkisebb Zámbó.

Eltelt több mint két évtized, a gyász fokozatosan enyhül. Ha nem is nagycsaládosan, de mindenki a maga módján igyekszik emlékezni Jimmyre.

– Apu megosztó személyiség volt a halála előtt és utána is, és ez valószínűleg most már így is marad.

Nem gondolom, hogy hozzá lehet szokni ehhez, de együtt lehet élni a tudattal, hogy nem mindenki szerette.

Azt gondolom, hogy több mint húsz év elteltével az embereknek volt idejük saját magukban helyre tenni a dolgokat és saját magukban megemlékezni, ha szükséges. Ehhez nem kell semmilyen évforduló, főleg nem a halála napja. Nem tartunk közös megemlékezéseket a családdal, hiszen mindennap velünk van a szívünkben és az emlékeinkben, amíg meg nem halunk – tette hozzá Adrián.

Viaszba öntötték A Madame Tussauds Budapest is emléket állított Zám­bó Jimmynek: bárki megcsodálhatja a Király viaszmását a fővárosban.

Krisztián is dalban mondja el

A legutóbbi dalában az édesapjának állít emléket Zámbó Krisztián: Herceggel közösen adják elő Jimmy Egy nagy titkot őrzök című slágerét.