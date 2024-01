Szállás luxushotelben, műtét Törökországban − a Bors utánajárt, mennyibe kerül a sztárok új hóbortja

Young G Béci és felesége, Mészáros Norina, illetve Emilio és felesége, Tina is Törökországba utazott, hogy orvosi beavatkozásokon essenek át. Az utóbbi időben egyre többen adják a fejüket arra, hogy török klinikákat választanak, legyen szó szépészeti vagy egészségügyi műtétekről, és úgy tűnik, hogy ez az őrület most hazánkat is elérte. Sőt, külön ügynökségek is szakosodtak már arra, hogy ilyen utakat szervezzenek a magyaroknak... És, hogy miért? Nos, azért, mert állítólag sokkal olcsóbban végzik el ezeket a beavatkozásokat...

Young G Béci és felesége, Mészáros Norina is Törökországba utazott műtétre Fotó: Szabolcs László / Bors

Young G Béci és felesége luxusban várták a műtétet

A rapper még a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Törökországba utaznak, ám ezúttal nem vakációzni, hanem komoly műtétek miatt. Bécinek egy fogászati beavatkozása lesz, míg Norina egy mellkisebbítő műtét miatt utazott férjével. Arról nem szívesen beszéltek, hogy ez milyen költségekkel járt nekik, hiszen mint mondták, egyénenként változnak az összegek, de abban biztosak lehetünk, hogy hiába olcsóbbak ott a beavatkozások, biztosan nem öt forintba kerülnek... Főleg úgy, hogy közben egy luxushotelben szállásolják el a delikvenseket, és a reptérről is vállalják a szállításukat.

Én a fogamat csináltatom meg, Norinának pedig mellkisebbítő műtétje lesz. Ezek mind személyre szabott dolgok, egyénenként változik az áruk is. De egyébként azért jönnek ide ki sokan, mert nagyon jó áron van, és luxus az egész környezet. Itt hajbeültetéstől kezdve minden van...

− mondta a minap TikTok-élőjében Béci, aki egyébként akkor tudta meg azt is, hogy nem ők az egyetlenek a magyar sztárvilágból, akik egy török klinikát választottak. Emilio és felesége is kint vannak, s a minap estek át egy műtéten.

Emilio és Tina komoly műtéteken estek át

A házaspár már eggyel komolyabb beavatkozáson esett át, mint Béci és Norina. Emiliónak ugyanis a 15 éve bent lévő gyomorgyűrűjét távolították el, és emellett egy testsúlycsökkentő operáción is átesett. Az énekes három órán keresztül feküdt a műtőasztalon, de szerencsére a műtét komplikációmentesen lezajlott.

Törökországban, Yalovában vagyunk, ahol Emilio már túl van a műtéten, eltávolította Dr. Faruk Cavdar professzor a 15 éve bent lévő gyomorgyűrűjét, és egyúttal megcsinálta neki a gasrtic bypass testsúlycsökkentő műtétet is!

Dicsőség és hála Istennek, a háromórás műtétje komplikációmentes volt, és sikeres. Nekem utána lesz a műtéti beavatkozásom, egy több mint nyolc évvel ezelőtti gastric sleveet (csőgyomrot) fognak átalakítani gastric bypassá több ok miatt − írta a közösségi oldalán Tina, aki egy képet is közzétett a kórházból.

Mennyi az annyi?

Az árakat tekintve egy mellplasztikai beavatkozás ára 2000 eurótól 4000 euróig, azaz 772 000 forintól egészen 1,9 millió forintig terjed. Az Emilión végrehajtott műtét ára Törökországban 2500 és 9000 dollár között mozog, ami forintba elszámolva 887 ezer és 3,2 millió közötti sávot jelent. Igaz, 5000 dollár, azaz 1,7 millió forint felett a betegeket ötcsillagos ellátást kapnak. A szolgáltatást reklámozó oldalak kiemelik, hogy a törökországi műtétek árai lényeges elmaradnak az európai átlagtól. Például Magyarországon a súlycsökkentő műtétek ára átlagban 4 millió forintnál kezdődik.