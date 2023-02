Elhagyja Magyarországot Young G Béci és családja

Visszaült az iskolapadba Rácz Béla, aki Való Világ 4. szériájában lett ismert VV Béciként, majd Young G néven futott be rapperként. Mindemellett büszke családapa: kislányai és felesége a mindene. És ha ez nem lenne elég, új feladatot is bevállalt.

– Elmentem egy nyelvstúdióba, hogy kicsit felturbózzam az angoltudásomat – árulta el a Borsnak Béci. – 2023 a változás, a fejlődés, a tanulás éve! Nagyon szeretek olvasni, megpróbálok erre is több időt szakítani, és ott az angol is. Norina nagyon jó angolból, ő is segít a tanulásban. Tudom az alapokat, de suli óta nem kellett használnom. Ha külföldre megyünk nyaralni, 7-8 nap alatt belerázódok, de addigra meg jöhet is haza az ember. Idén is szeretnék többször elutazni, munka és nyaralás miatt is. Sőt, tervben van, hogy akár évekre is külföldre költözzek a családommal – avatta be a Borsot a rapper, akinek két kislánya van, a 9 éves Napsugár az előző kapcsolatából született, Norinával közös lánya, Rebeka pedig 20 hónapos. – Ez a gyerekek nyelvérzékének is jót tenne. Napsi németre jár, de angolul is elég jól boldogul.

Rebeka pedig egy igazi csodagyerek, még nincs két éves, de már beszél, és a mesékből néhány angol kifejezést is megtanult! Szépen mondja, hogy bye-bye, és az angol ábécé elejét is el tudja énekelni

– büszkélkedett az édesapa, aki elárulta, Rebeka másban is túlszárnyalja kortársait: evés után kiviszi a konyhába a tányérját, kidobja maga után a szemetet és az orrát is ki tudja fújni egyedül!