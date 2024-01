Újabb gyereket akar a magyar zenész, de csak a béranya jöhet szóba

Young G Béci nemrég arról mesélt, hogy a spontaneitás milyen komoly szerepet tölt be hazásságában. Feleségével, Norinával bármit, amit kitalálnak azonnal megvalósítják, legyen szó akár egy utazásról, tetoválásról, vagy épp egy új gyermekről. Első közös gyermekük, Rebeka 2021 tavaszán látta meg a napvilágot, aki érkezésével alaposan felborította a hétköznapok menetét, de nagyszerű élményként könyvelik el a családalapítást, és a vele járó változásokat.

Young G Béci nem alszik együtt a feleségével, amióta gyermekük született. (Fotó: Szabolcs László)

Ami a legjobban változott, hogy gyakorlatilag nem alszunk együtt, amióta gyerekünk van

– kezdte viccesen a Ripostnak a mindig humorizáló rapper, aki őszintén szokott beszélni életéről és kapcsolatáról.

– Ez a negatív része a dolognak, most dolgozunk azon, hogy ez változzon és ne a kisszobában kelljen aludnom. Nyilván van egy közös pontunk, egy közös világunk, ami a gyerkőcünk képében született meg a kettőnk szerelméből. Úgy érzem, ez fantasztikus, maga a döbbenet, amikor erre gondolok – mondta Young G Béci, aki szeretne még egy gyermeket.

Fiú gyermekre vágyik Young G Béci

Béci soha sem tagadta, hogy szeretne még egy gyerkőcöt, viszont korábban kiderült, kedvese sajnos többet nem lehet terhes. Azonban ez nem tántorítja el őket. Minden lehetőséget feltérképeznek arra, hogy a családjuk tovább bővüljön.

– Sokat gondolkoztunk mi is ezen, hogyan lehetne még egy gyerkőcünk a következő pár évben. A béranya program jöhet akár szóba, de csakis külföldön. Egy kicsit hosszabb procedúra, ugyanis ki kell választani a számunkra megfelelő béranyát. Ez is tervben van, csak most úgy vagyunk vele, hogy élvezzük ki egy kicsit, hogy a gyerkőcünk eleven, sőt nagyon erős jellemmel rendelkezik. Így, hogy Norinából és belőlem van összegyúrva, egy nagyon komoly gyermeket kaptunk. A nagyobbik lányommal is jól kijönnek. Ami azt illeti, most egy kutya van tervben – jegyezte meg Béci, aki a közeljövőt tekintve számol még egy gyermek érkezésével.