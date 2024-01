Azt pletykálják, Sydney van den Bosch-ra ismét rátalált a szerelem

Sydney van den Bosch tavaly ősszel mindenkit sokkolt a hírrel, hogy férjével elválnak útjaik. A Tv2 sztárja mindig is nagyon óvta magánéletét, azonban már többször is felreppent a pletyka, hogy nincs minden rendben a házasságával. A Szerencsekerék háziasszonya végül beismerte, hogy Egerszegi Tamással hosszú évődés után a válás mellett döntöttek.

Nehéz időszakon van túl a gyönyörű modell Fotó: TV2

Újra szerelmes Sydney?

Bár Sydney-t és párját is egyaránt megviselte a szakítás, decemberben már olyan hírekről lehetett hallani, hogy egykori férje túl is lépett házasságán. Ugyanis az év végén a focista egy koncerten vett részt, amiről képet is készített, és egy Zoé nevű hölgyet jelölt meg rajta.

Nemrég a Ripost kiszúrta, hogy a TV2 sztárjáról olyan hírek indultak útnak a Reddit nevű közösségi oldalon, hogy újra szerelmes. A pletykák szerint a TV2 szerencselányának a fejét egy teniszedző csavarta el. A kommentek alapján többen úgy gondolják, hogy komoly kapcsolat van kialakulóban, hiszen Sydney édesanyja, és legjobb barátnője is követi a fiatalembert a közösségi oldalakon.

Abból kiindulva hogy követi Sydney anyukája, legjobb barátnője, és maga Sydney is. Simán elképzelhető, hogy ismerkednek. Tekintve, hogy mindig azt nyilatkozta, hogy ők azok, akikkel mindent megoszt

– írta az egyik kommentelő.

Mások abban bíznak, amellett hogy kedvencük ismét boldog lesz, hamarosan együtt is láthatják a fiatal szerelmeseket.

A rajongók abban bíznak, hogy Sydney ismét boldog lesz Fotó: TV2

Nem tudták helyrehozni a házasságukat

Sydney nem most kezdte érezni, hogy valami nem működik köztük a férjével; sokat gondolkodott, amire eljutott oda, hogy megfogalmazzon magában egy kőkeménynek tűnő mondatot.

– Azt, hogy igen, valóban elválok. Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani. Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam – ecsetelte a korábbi szépségkirálynő a hot! magazinnak.