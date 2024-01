Sokkolta a rajongókat: szinte rá sem lehet ismerni Megyeri Csillára

Nemrég még arról számoltunk be, hogy egyesek úgy vélik, hogy Megyeri Csilla és vőlegénye, Molnár Zsolti több mint 10 év együttlét után szakítottak.

Megyeri Csilla új frizurája mindenkit elbűvölt Fotó: Szabolcs László

Miután egyre többen gondolták úgy, hogy a páros külön utakon folytatja tovább lapunk utánajárt az igazságnak, így kiderült, hogy Csilla az utóbbi időben valóban kevesebbet posztolt a megszokottnál, de az is, hogy nemcsak Zsoltiról, de magáról is.

Megyeri Csilla nehéz időszakon van túl

Elmondása szerint egy lelkileg nagyon nehéz időszakon van túl, de szerelmével továbbra is jó a kapcsolatuk, valamint azt üzente, hogy minden rosszakaróját csókoltatja. Most pedig úgy látszik, hogy valóban komoly dolgokon mehetett keresztül, ugyanis – követői legnagyobb meglepetésére – vadonatúj frizurával jelentkezett be.

Dirr-durr…. Bocsiiii, de ráuntam. Úgyis gyorsan nő, és már most tudom, hogy erre is rá fogok unni

– írta a fotóhoz a csinos influenszer, akihez azóta is záporoznak a dicsérő kommentek, amik szerint az a rövidebb fazon sokkal jobban áll Csillának.