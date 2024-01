Elege lett Megyeri Csillának: „Valamit jól csinálok, ha ennyi bántást kapok”

Megyeri Csilla az egyik legmegosztóbb csillaga a celebvilágnak és ezzel ő is tisztában van. Rengeteg támadást kap a közösségi oldalán ismertelenektől. Azonban a hosszú évek alatt a sok bántást, negatív kritikát megtanulta kezelni és így ma már nem érintik meg a bántó szavak.

Megyeri Csilla nagyon sok bántást kap az interneten (Fotó: Máté Krisztián)

– Mindig igyekszem a rosszalló dolgokat nyugodtan kezelni. A legjobb reakció szerintem, ha humorral kezelem ezeket. Sok felhasználó név nélkül és fotó nélkül ír, de ezeket már fel sem veszem, sőt úgy gondolom, hogy valamit jól csinálok, ha ennyi bántást is kapok – kezdte Csilla a Borsnak, majd azt is hozzátette, hogy a barátnői gyakran mondják neki, hogy az emberek sajnos nem ismerik azt az oldalát, amilyen valójában.

Sokat segített Megyeri Csillának a sport

Megyeri Csillát lelkileg nagyon sokszor megviselte, hogy vannak olyan emberek, akik csak azt keresik és látják, hogy mikor hibázik. De mióta rendszeresen jár az elmúlt bő fél évben bokszedzésekre, azóta még inkább ki tudja ezeket a negatív energiát adni magából.

– Tényleg nagyon jót tett velem az edzés, fizikailag is, de főleg mentálisan segített fókuszálni, és a felesleges stressztől is megszabadulok. Egyfajta szellemi megnyugvást és békét ad, emellett önbizalmat is – mesélte mosolyogva Csilla.

Azonban nemrég a felkészülés vége után egy nem várt mellékhatás is megmutatkozott rajta.

Sokat kattogtam a múlton, és a „mi lett volna, ha” dolgokon, ez nagyon megviselt lelkileg. Volt egy mélyebb pontom. Ráadásul a két ünnep között sem tudtam elmenni edzésre. De az még most is motivál, hogy sokan elkezdtek az én példámat követve edzeni. Valamint sokan kellemeset csalódhattak bennem, hogy nem vagyok az a nagyon csajos csaj. Szeretem a férfias sportokat, kimozdulni a komfortzónámból

– mondta az egykori műsorvezető, aki azt is hozzátette, hogy nemrég egyik barátnőjével is sikerült megszerettetnie ezt a gyönyörű sportot.