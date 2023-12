Hoppá! Eljegyezték a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnőjét?

Új gyűrűt fedeztek fel a rajongók a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnőjének kezén. Lissák Laurára akkor talált rá a boldogság két éve, amikor a legkevésbé számított rá.

Követői vették észre a Dancing with the Stars táncosának új gyűrűjét Fotó: Instagram

Karikagyűrűt húztak a TV2 sztárjának ujjára?

Boldogabb már nem is lehetne Lissák Laura, aki két év szerelem után költözött össze párjával. Harmonikus kapcsolatban élnek, az első perctől tökéletesen idomulnak egymáshoz. Ezen az sem változtatott, mint sok más párnál, hogy beköltöztek első közös otthonukba. Igaz, az elmúlt hónapokban nem sokat találkoztak, hiszen 24 éves kora ellenére a táncművész nagyon elfoglalt volt. Először több héten keresztül a Farm VIP játékosaként bizonyított, a napokban derül ki, sikerül-e megnyernie. A nyáron leforgatott műsor után szinte rögtön elkezdődtek a Dancing with the Stars próbái, majd a kőkemény időszak, amikor a szombati élő adásokon kívül minden nap 6-9 órákat gyakoroltak sztárpárjával, T. Danny-vel. Imádtak egymással dolgozni, nagyon működött köztük a kémia, a legjobbat hozták ki egymásból. Végül a harmadik helyre szavazták őket a nézők, de nem voltak csalódottak, örültek Krausz Gáborék győzelmének. Főleg, hogy mindketten fülig szerelmesek.

Most pedig Lissák Laura karácsonyi fotót posztolt szerelmével, első közös fájuk előtt bújnak össze. A kedvencüket árgus szemekkel figyelő követőinek azonnal feltűnt, hogy a táncművész ujján új, karikagyűrűnek tűnő ékszer virít.