Micsoda fotó: így csókolja szerelmét, Krausz Gábort Mikes Anna

Alighanem egy emberként dobbant mindenki szíve, amikor bő egy nappal ezelőtt bebizonyosodott: Krausz Gábor és Mikes Anna immár nem csak táncpartnerek, akik elhozták a Dancing with the Stars trófeáját, de szerelmes pár is. Kétségtelen, hogy kettejüknek azóta drukkolt szinte mindenki, hogy először megjelentek a műsor színpadán. Már akkor látni lehetett, milyen nagy közük az összhang, mennyire összeillenek, és rajonóik már akkor azért drukkoltak, hogy ők ketten a magánéletben is egymás mellett kössenek ki. Nos, megtörtént, mos pedig megékezett a második közös fotó, amin már egy párként szerepelnek. A sztárséf osztotta meg 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában a képet, mely Bécsben készült, és melyen Anna egy hatalmas, szerelmes csókot nyom Gábor arcára.

Gábor és Anna Bécsben romantikázott Fotó: Instagram-sztori