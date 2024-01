Rengeteg sztárbaba született 2023-ban – fotó

A 2023-as év során több sztárcsaládnál is született gyermek. A Bors összegyűjtötte, hogy kik azok a sztárpárok, akik tavaly már babájukkal az ölükben ünnepelhették a család és a szeretet ünnepét.

Békefi Vikinek és Feng Ya Uo-nak májusban született meg első kislánya. Az énekesnőnek nehezen indult be a szülés, ugyanis pár nappal túlhordta kisbabáját, de az örömük annál nagyobb volt. A kis Mei Liza már fél éves, a szülei pedig feltétlen odaadással imádják.

Szőcs Reni szintén 2023-ban adott életet a kis Améliának. Az énekesnő legtöbb idejét kislánya tölti ki, de támogató férjének hála a munkája sem szorult háttérbe. Reninek, így van lehetősége a munkájára is koncentrálni, élete legfontosabb szerepe, az anyaság mellett.

G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolata hatalmas vihart kavart. A rapper és a szépségkirálynő nem tervezte, hogy egyhamar közös gyermeket vállalnának, de Edina nem sokkal később mégis bejelentette, hogy érkezik a pici. Így tavaly májusban Edina világra hozta a kis Amarát, akit azóta G.w.M egyik videóklipjében is megmutattak.

Gianni Annoni és felesége, Debreczeni Zita már tapasztalt szülők voltak, hiszen 2020 született meg első fiúk, Gianfranco Máté. 2023-ban az egykori modell egy újabb kisfiúval ajándékozta meg a sztárszakács férjét, akinek a Gregorio Ádám nevet adták.

Kiss Endi vérbeli rocker, 52 évesen negyedszerre is apuka lett. Az örömhírt a zenész jelentette be közösségi oldalán. Rögtön meg is mutatta a csöppséget, aki október 12-én érkezett meg, és a csodálatos Alba keresztnevet kapta.

Vasvári Vivien nyáron, az esküvőjén jelentette be, hogy férjével, Zsigmonddal kisfiút várnak. A modell édesanya már akkor a fellegekben járt a boldogságtól, és várva várta, hogy szeptemberben már a kezében foghassa harmadik gyermekét. A házaspár végül hosszas gondolkodás után a Colin nevet adta a kisfiúnak.