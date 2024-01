Akiknek jót tett a válás: hasonló utat járt be Csuti és Krausz Gábor

A 2023-as év talán legnagyobb sztárválása volt Krausz Gáboré és Tóth Gabié. A hír hatalmas vihart kavart a médiában, az pedig csak olajat jelentett a tűzre, ahogy a szakítást bejelentő posztjában a sztárséf "kellemetlen fricskák" emlegetésével utalt arra, amint az énekesnő már tovább is lépett egy másik férfival. Később kiderült, hogy Tóth Gabira valóban rátalált újra a szerelem, a Fricska Táncegyüttes egyik tagja, Papp Máté Bence személyében. Krausz Gábor utóbb azt nyilatkozta, mind a szakítás, mind a válás folyamata nagyon megviselte, épp ezért jelentett szerencsés fordulatot az, ahogy ezután részt vehetett a Dancing with the Starsban. Profi táncpartnere, Mikes Anna oldalán ismét boldogságra lelt, és a többi versenyzővel is sikerült szoros kapcsolatot kialakítania: köztük az üzletember Szabó András, Csutival is, aki annak idején hasonló utat járt be, mint most a sztárséf.

A legjobbkor érkezett a Dancing with the Stars / Fotó: Máté Krisztián

Csuti anno az influenszer és szépségkirálynő, Kulcsár Edina férje volt, két gyermekük is született, ám a kapcsolat válással ért véget: nem sokkal később pedig Edina már boldogan mutatta be új szerelmét - egyben mostani férjét - G.w.M-et. Akkoriban Csuti úgy nyilatkozott, mérhetetlenül nagy düh tombolt benne, azóta viszont már ő is újra rátalált a boldogságra barátnője, Sudár Bianka mellett.

Krausz Gábor és Csuti nemrég a Groupama Arénában futottak össze, és lőttek is egy közös fotót: a sztárséf Instagram-oldalán, a fénykép alatti kommentszekcióban többen is rámutattak arra, milyen pozitív hatással volt a válás mindkét sztár életére és személyiségére.

A válás jót tett nektek! Vagy a szerelem? Szeretlek benneteket! A boldogság mindennél többet ér!

- jegyezte meg az egyik követő.

Jót tett nekik a válás, teljesen más emberek lettek. Sok sikert nektek!

- tette hozzá egy másik rajongó. Mellettük még nagyon sokan jelezték, hogy számukra mindkét férfi rendkívül szimpatikus, és mindent jót kívántak nekik a jövőt illetően.