Megindult a kommentáradat: Kulcsár Edina bejelentette, hogy vége van

Kulcsár Edina igen megosztó személyiség. Magyarország egyik első számú influencere, aki hatalmas követőtáborral rendelkezik, nagyon sokan követik és szeretik, és fogadják meg a hasznosabbnál hasznosabb életvezetési tippjeit. Sokakat azonban zavar a híresség stílusa, valamint az, hogy ennyire sokat szerepelteti magát és a gyermekeit. Éppen ezért minden egyes posztja valóságos kommentáradatot idéz elő. Ez történt most is. Kulcsár Edina kitette egy közös fotót kisebbik lányával, Amarával. Láthatón a baba sokat nőtt, és bizony elérkezett abba a korba, amikor már a saját lábán is közlekedhet.

Vége a babahordozós időszakunknak

- írja, utalva arra, hogy immáron nem fogja őt cipelni. Ez a téma természetesen igencsak megosztotta a követőket. Valaki szerint ez természetes és csodálatos elképzelés, míg mások szerint túl korai.

Az aranyos közös fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.