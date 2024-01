Rá sem lehet ismerni: ismét aggódnak a rajongók Kulcsár Edináért

A közösségi oldalától távol töltötte az ünnepeket Kulcsár Edina. Az influenszer olyannyira eltűnt a nyilvánosság elől, hogy a rajongói már nem győzték találgatni, mi lelhette a sztáranyukát, egészen addig, amíg karácsony másnapján ismét fel nem bukkant, hogy egy Instagram-sztoriban megmagyarázza a távollét okát.

Ismét jelentkezett közösségi oldalán Kulcsár Edina / Fotó: Knap Zoltán

Edina később egy posztban részletesebben is kifejtette, hogy egy betegség döntötte le a lábáról, ami miatt felkelni is alig bírt, és szó szerint minden fájt, de sietett megnyugtatni a rajongóit, már túl van rajta. Nemrég egy, a kislányával, Amarával közös fotót posztolt Instagram-oldalán, amelyben egy hatalmas újságot is megosztott a követőkkel.

Vége a babahordozós időszakunknak

– írta a bájos fotó melletti posztban az influenszer, aki egy széles mosollyal az arcán készítette el a tükörszelfit, ám akadt olyan komment, amelyben rámutattak arra, Edina egészen másként fest ezen a fényképen, mint általában.

Mondjuk, ezen a fényképen fel sem ismertelek

– jegyezte meg az egyik követő. A sztáranyuka valóban kissé fáradtnak tűnik a felvételen, így lehetséges, hogy a korábbi betegséget továbbra sem heverte még ki teljes egészében.

A fényképet és a posztot IDE kattintva lehet megtekinteni.