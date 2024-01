"Krauszunk jól járt veled" - olyan brutálszexi fotót mutatott Mikes Anna, hogy minden férfi megőrül

Mikes Annáról manapság egyre többet és többet hallani annak köszönhetően, hogy most már hivatalosan is egy párt alkot Krausz Gáborral. A táncosnő persze szerelme nélkül is évek óta a köztudatban van, hiszek a Dancing with the Stars oszlopos tagja a kezdetek óta, így neve már korábban is ismerősen csenghetett sok mindenkinek.

"Krauszunk jól járt veled" - üzenték Mikes Annának szexi fotóját látva. Fotó: Szabolcs László

Anna természetesen nem csak a Dancingben mutatja meg profi tánctudását: oktatja is ezt a művészetet, továbbra folyamatosan fellépésekre is jár vele. Nemrég például Szolnokon járt, ahol egy igazi vadító szerelésben lépett a színpadra. Hosszú, formás combokat villantott, és kebleit is láttatni engedte gyöngyös ruhájának köszönhetően, amihez még egy fejdísz is járt.

A táncosnő csak így fogalmazott "hiányos" felszerelését illetően:

Imádom a szettet.

Rajongói, követői pedig teljesen egyetértettek vele:

Csinos sexy lady, le a kalappal Anna ! Gyönyörű vagy!

- írták neki.

Hu de jól nézel ki! Krauszunk jól járt veled

. - jegyezte meg más valaki is hozzátéve, Gábor szerencsének mondhatja magát vele.