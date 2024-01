Reméljük, Krausz Gábor nem féltékeny típus: egy szál fehérneműben pózol Mikes Anna

Sokan cserélnének most Krausz Gáborral! Bár embert próbáló időszakot tudhat maga mögött, új párja, Mikes Anna igazi főnyereménynek tűnik kívül-belül. A profi táncosnő fehérneműs fotójától pedig egyenesen elalélt az internet népe.

Sokan cserélnének most Krausz Gáborral... (Fotó: Bors)

Kívül-belül gyönyörű Krausz Gábor szerelme

Krausz Gábor és Tóth Gabi válása volt a tavalyi év egyik legnagyobbat szóló durranása, s míg a nők egy szakítás után például fodrászhoz mennek új frizuráért, Krausz a tánctanulásba fogott bele. Elmondása szerint őt is meglepte, hogy elvállalta a tavaly ősszel elstartolt Dancing with the Stars című műsort. S milyen jól tette: nemcsak a Dancing-kupát nyerte meg, de profi tánctanára szívét is.

Már a műsor alatt is látszott, mennyire egy húron pendülnek. Annát türelmes, csupaszív, jóhumorú tánctanárként ismerte meg a nézőközösség. Pont olyan támasz volt, amilyenre a sztárséfnek a válságos életszakaszban szüksége volt. Barátságuk pedig szerelemmé forrta ki magát, ezt év elején egy közös fotóval, szerelmes idézettel adták a rajongók tudtára. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Anna elképesztően csinos is.

Tollak és fehérnemű

Anna a hétvégén egy különleges rendezvényen lépett fel, többek között a Dancing with the Stars korábbi évadaiból is ismert dögös táncoslányokkal, Tóth Katicával és Szécsi Debórával. Jelmezüket tollas fejdísz és szárnyak képezték, ezen kívül csak egy aprócska, fehérneműt idéző felső és alsó részt viseltek. Naná, hogy a kommentszekció felrobbant látva a képeket, nők és férfiak egyaránt bókoltak Krausz Gábor kedvesének:

Iszonyatosan gyönyörű vagy! Bomba nő vagy, Anna! Azok a combok nagyon durvák!

— ilyen és ehhez hasonló bókokkal lepték el a csinos leányzót.

Új férfi lett Krausz Gábor

Ahogy azt a Bors nemrég megírta, Krausz Gáboron már most látszik, mennyivel jobban érzi magát a bőrében az embert próbáló tavalyi év után.

Már a Dancing with the Stars-ban is, adásról-adásra látszott rajta a változás: az edzések hatására 12 kilót fogyott, s a tánctudása is egyre jobb lett. Egyre inkább felszabadultabb volt a mozgása, sőt ő maga is. Saját bevallása szerint másban is nyomon követhető volt az átalakulás: rengeteget változott mentalitásban és türelemben. Ahogy a Disney-tematikájú adásban is: „szörnyből” herceggé változott. S azt sem titkolta, hogy ehhez a változáshoz − és nem csak a táncban − partnere, Mikes Anna kellett.