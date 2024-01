Király Viktor tiszta vizet öntött a pohárba

Sokan számot vetnek új­év napján, és értékelik az óévet. Király Viktor keserédesen gondol vissza 2023-ra, hiszen jóból és rosszból is bőven kijutott neki.

Király Viktor és felesége, Anita (Fotó: Kunos Attila / hot!)

– Több szempontból is hullámvasút volt a tavalyi év, érzelmileg és szakmailag is. Hatalmas teljesítményt tettünk le az asztalra, hiszen megtartottuk a tizenöt éves jubileumi koncertemet, ami brutálisan sikerült! Magánéleti szempontból viszont hullámvölgyön mentünk keresztül, ami azért is érdekes, mert soha nem mondtuk ki, hogy elválunk Anitával; maximum annyit, hogy hullámvölgyben van a kapcsolatunk, most viszont szépen haladunk, pozitív irányba – kezdte Viktor a hot! magazinnak.

Sokan próbálták megfejteni, mi vezetett odáig, hogy majdnem elváltak a szerelmesek, ám az igazi okokat csak ők ketten tudhatják.

– Hat éve vagyunk együtt, eddig elég nyíltan beszéltünk a kapcsolatunkról a világnak; van egy olyan érzésem, hogy ez is okozója lehetett annak, hogy veszélybe került a házasságunk.

Emiatt elhatároztuk Anitával, hogy szeretnénk úgy dolgozni a kapcsolatunkon, hogy ez a magánszféránkban történjen

– mesélte az énekes.

Király Viktor motiváltan vág neki 2024-nek

A házassága rendbetétele mellett azt is elhatározta, megszabadul a korábban felszedett súlyfeleslegétől.

– Az idei év számomra teljesen az újrakezdésről szól. Nem is volt még olyan januárom, amikor ennyire úgy éreztem, hogy meg kell újulnom, friss lendülettel, tiszta lappal akarok indulni. Az elmúlt év lelkileg kihívásokkal teli volt, súlyfelesleg is társult hozzá, ezért határoztam el, hogy visszahozom a régi Viktor-formámat. Bár egy évbe telt létrehozni, most egy év alatt el is búcsúzom tőle! – tette hozzá a zenész.

Viktor is részt vesz a Duna Csináljuk a fesztivált! című show-műsorában, ahol továbbra is az évszázad magyar slágerét keresik, a minden eddiginél erősebb mezőnyben pedig üde színfolt a produkciója.

– Számomra rendkívül megtisztelő, hogy a Csináljuk a fesztivált! színpadán állhatok, és olyan legendás dalt adhatok elő, mint Balázs Fecó Maradj velem című alkotása. Ez a feladat azonban együtt jár egy kis félelemérzettel is, szinte remegő lábakkal lépek ki énekelni, mert tisztelem az alkotót, és szeretném méltóképpen tolmácsolni a szöveget, fontos számomra, hogy az előadásom méltó legyen az emlékéhez – mondta Viktor.

Nem hisz a fogadalmakban Viktor életmódváltása nem köthető az újévhez. Szerinte csak véletlen egybeesés, hogy akkor határozta el magát. – Logikus fordulópont lenne a naptár elejével, de hülyeségnek tartom a szilveszteri fogadalmakat. Akár egy vasárnap este is elhatározhatjuk magunkat, nem kell ahhoz új esztendőt írni – mesélte.