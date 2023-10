Mit jelent ez? Meglepő üzenetet küldött a feleségének Király Viktor

Hónapok óta lázban tartja a rajongókat, hogy mégis mi történhetett Király Viktor és Virág Anita között, hiszen az egykori álompár kapcsolata olyan idillinek és boldognak tűnt... Ez viszont csak a külvilágnak szólt, ugyanis Viktorék már több, mint egy éve külön élnek, de hogy mi is történt pontosan, azt csak ők tudhatják. Lehetett hallani olyan pletykákat, miszerint az Ázsia Expressz harmadik évadának a forgatása után romlott meg a viszonyuk. Talán a távolság rávilágított valamire, hiszen soha nem töltöttek ennyi időt külön egymástól, de akadnak egyébként olyanok is, akik szerint egy harmadik fél kavarhatott bele a házasságba. A valós okokat feltehetően sosem tudjuk meg, hiszen Viktor gondosan ügyel arra, hogy a magánéletét a négy fal között élje. Ám bármi is legyen az igazság, azt nem vehetik el tőlük, hogy ne kezelnék felnőttek módjára a dolgot.

Király Viktor meglepő üzenetet hagyott a feleségének Fotó: Bánkúti Sándor

Furcsa üzeneteket váltott Király Viktor és Virág Anita a nagyvilág előtt

Viktor és Anita nem tartozik azon párok közé, akik egy szakítás után azon versenyeznek, hogy melyikük tudja jobban megalázni a másikat. Náluk inkább megmaradt a kölcsönös tisztelet egymás irányába, nem csak közös gyermekük, de maguk miatt is. Ezt bizonyítja az is, hogy az énekes előszeretettel bókol kisfia édesanyjának, ami a rajongók fantáziáját természetesen azonnal be is indította.

Viktor most felesége legújabb fotója alatt tűnt fel, és nem finomkodott véleménye kifejezésével. Három tűz emojit küldött a gyönyörű műsorvezetőnek, amivel egyértelműen Anita és a követők tudtára adta, mennyire tetszik neki, amit lát. Persze nem maradt válasz nélkül, a következő sorban ugyanis már egy angyal és egy puszis mosolygófej díszelgett. Nem csoda, hogy ezek után sokan arra gondoltak, hogy még nincs minden veszve, és Viktoréknak talán sikerült megmenteniük a házasságukat. Sajnos azt kell mondanunk, hogy bár a remény hal meg utoljára, nagyon úgy fest, hogy az egykori álompár nem áll össze többé. Ellenben a tisztelet és a szeretet megmarad köztük.

– Sok mindenen keresztülmentek, és mindkettejüket megviselték az utóbbi hónapok. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnák felnőttként kezelni a helyzetet. Van egy gyönyörű gyermekük, akit a legnagyobb egyetértésben nevelnek, és ennek tudatában nem volt köztük vitás helyzet a válásuk elindítását illetően sem.

Megegyeztek, hogy a jövőben is egymást támogatva, szeretetben nevelik Kolent, és szerintem ez nagyon jól látszik a kommunikációjukon is

– mondta a Borsnak egy neve elhallgatását kérő ismerős, aki hozzátette: nem lát arra esélyt, hogy az egykori álompár újra együtt legyen, azonban abban biztos, hogy barátként mindig ott lesznek egymás életében.