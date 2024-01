Mint arról már beszámoltunk, nemrégiben előre tervezett műtéten esett át Katalin hercegné. Vilmos herceg feleségének várhatóan 10-14 napot egy magánkórházban kell töltenie, a felépülése pedig akár húsvétig is elhúzódhat.

Friss hírek érkeztek Katalin hercegné állapotáról Fotó: Northfoto

A hercegi pár szóvivője azt nem közölte, hogy a hercegnén milyen okból végezték el a beavatkozást, azt azonban hangsúlyozta, hogy nem rákos megbetegedésről van szó. Ugyanakkor a hosszú gyógyulási idő aggodalmat kelt a rajongók körében, így sokan várják már, hogy milyen az állapota Katalin hercegnének.

Ami pedig talán a legjobb jel, hogy a betegágyáról is dolgozik

– mondta egy bennfentes, aki hozzátette, hogy Vilmos herceg felesége gyorsan gyógyul.

Mint az közismert, a hercegné több jótékonysági szervezettel is együtt dolgozik, némelyikkel a műtétje után már fel is vette a kapcsolatot. Katalin közben fél szemmel figyelemmel kíséri Shaping Us kampányát, amely a gyermekek első öt évének döntő fontosságára hívja fel a figyelmet, és mely mellett különösen elkötelezett.

Mindeközben Vilmos herceg igyekszik apaként is helyt állni, ebben pedig segítségére vannak a hercegné szülei, akik a pár Adelaide Cottage-i otthonától 40 percre laknak, és mindig örömmel vigyáznak Györgyre, Saroltára és Lajosra. Úgy tudni, hogy jelenleg Vilmos hozza és viszi a gyerekeket a Lambrook Schoolba, azonban nagy segítség a gyerekek dadája, Maria Teresa Turrion Borrallo, aki még akkor került a családhoz, amikor György herceg csak 8 hónapos volt – írja a Hello magazin.