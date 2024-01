„Anyád büszke lehet rád” – Gúnyos beszólást kapott Hunyadi Donatella

Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella nagy népszerűségre tett szert, amióta szerepelt a Dancing with the Stars-ban. A fiatal énekesnő azért vállalta a műsorban való részvételt, mert szeretett volna kilépni édesanyja árnyékából, ez pedig maradéktalanul sikerült neki: rengeteg ember szívébe lopta be magát, akik rendszeresen halmozzák el bókokkal a közösségi oldalán.

Hunyadi Donatella / Fotó: YouTube

Donatella modellkedéssel is foglalkozik, Instagram-oldalán gyakran tesz közzé ehhez kapcsolódó tartalmakat. Legutóbb több olyan fotót osztott meg, amelyeken különböző színű és fazonú ruhákat visel, és megkérdezte a kivetőit, szerintük melyik szín illik hozzá a legjobban.

Kedves Donatella, neked minden jól áll!

– jelentette ki az egyik rajongója, ezt a véleményt pedig sokan osztottak. A kommentek közt azonban felbukkant egy, amelyben nem a kérdésre válaszoltak, és a megfogalmazás is meglehetősen érdekes, mintha gúnyos beszólás lenne.

Énekesnő, modell, kicsit celeb... De fiatal és szép. Anyád büszke lehet rád

– olvasható a hozzászólásban, és amelyre hamarosan reakció is érkezett.

Anyád? Az édesanyja!

– igazították helyre a kommentelőt.