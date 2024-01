Érdekes egybeesés: Tóth Gabi vajon Krausz Gábornak üzent ezzel a fotójával?

Az elmúlt időszakban nagyot fordult a világ Tóth Gabival és Krausz Gáborral is, hiszen mindkettejükre újra rátalált a szerelem. Ám az internet népe szerint egy bizonyos fokig még mindig egymással vannak elfoglalva, és egymásnak üzengetnek az online térben. Egyesek egyenesen azt vélik, hogy a napokban közzétett gasztronómiai jellegű fotók is ezért születtek, de persze olyanok is bőven akadnak, akik szerint mindez puszta véletlen.

A netezők szerint egymásnak üzenget Tóth Gabi és Krausz Gábor (Fotó: Nagy Zoltán)

Vallomás és palacsinta

Elég csak arra gondolni, hogy múlt héten Krausz Gábor és Mikes Anna az egyik legelegánsabb, külföldiek körében is népszerű budapesti étteremben romantikázva tették hivatalossá, hogy a találgatások igaznak bizonyultak, és valóban egymásba szerettek.

„Volt két idegen, aki hirtelen... ”

Ez a szöveg a Szépség és a Szörnyeteg főcímdalából van, ami azért fontos számukra, mert a Dancing with the Stars mese tematikájú adásában erre táncolhattak. Nagy sikert arattak vele, ráadásul rengeteg dicséretet kaptak a kettejük között kialakult kémia miatt.

Ezzel a fotóval vállalták kapcsolatukat Krauszék (Fotó: Instagram)

Bécsi romantika és kolbász

A második közös fotón Gábor és Anna már egy párként szerepelnek. A sztárséf osztotta meg 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztorijában a képet, melyen Anna egy hatalmas, szerelmes csókot nyom Gábor arcára. Ez a romantikus fotó Bécsben készült, és néhány vásárban kapható kolbászféle is szerepel rajta, amiből sok kommentelő azt a tanulságot is levonta, hogy a szerelmesek készek az osztrák fővárosba utazni némi kulináris élvezetért.

Már Bécsben is romantikáztak (Fotó: Instagram)

Értékrend és májkrémes kenyér

Ezek után a közösségi médiában szélsebesen terjedt el az a kép, ami Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence hétfő esti gasztronómiai élményét jellemzi. Az egyszerű, filtermentes képen három szelet májkrémes kenyér látható, némi kolbász, szalonna és lila hagyma társaságában. Ehhez a nem túlgondolt vacsorához Tóth Gabi egy szót fűzött az Instagramon:

Értékrend.

Tóth Gabi ezzel üzent Krausz Gábornak? (Fotó: Instagram)

Persze könnyen lehet, sőt, valószínű, hogy Tóth Gabi májkrémes fotójának semmi köze Krausz Gábor gasztronómiával átitatott szerelmi vallomásaihoz, és Gabi egyszerűen csak megosztotta, hogy épp mit vacsorázik a kedvesével. Ám az élénk fantáziájú netezők közül sokan azon a véleményen vannak, hogy az énekesnő így akart üzenni Gábornak, jelezvén, hogy neki az elegáns étterem helyett a kenyér is megfelel.

Mintha valami kajacsata lenne kibontakozóban!

A netezők szerint régóta megy az adok-kapok

Krausz Gábor és Tóth Gabi válása a tavalyi év nagy szenzációja volt, és úgy fest, az új évre maradt még patron. Az egykor idilli kapcsolatban élő sztárpár nyilvános üzengetésbe kezdett, legalábbis az összeesküvéseket kedvelő netezők szerint. Már tavaly is előfordult, hogy közösségi oldalukra posztolva rejtetten – vagy kevésbé rejtetten – egymásnak üzentek. Elég csak a válásukat bejelentő, szinte megegyező közleményükre gondolni: Gábor belecsempészte a „fricska” szót, elárulva, hogy Gabi összejött a Fricska táncegyüttes oszlopos tagjával, Papp Máté Bencével. Egy másik alkalommal pedig Gabi 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban rakott ki magáról egy képet, „új fejezet” felkiáltással. Nem sokkal később érkezett is a sztárséf reakciója: Ausztriában pózolva árulta el, hogy új fejezet kezdődik az életében.