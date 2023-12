Apró miniruhában, terpeszben kapták lencsevégre Hunyadi Donatellát

Hunyadi Donatella azért fogadta el a TV2 felkérését, hogy szerepeljen a Dancing with the Stars műsorában, mert szeretett volna kilépni édesanyja árnyékából. Szerette volna, ha saját jogán szerepel a médiában és nem úgy, mint "Kiszel Tünde lánya".

Fotó: Markovics Gábor

Ez sikerült is neki, a nézők kifejezetten rajongtak az énekesnőért. Amikor kiesett a versenyből, azt nyilatkozta, most már visszatér a normális életébe, amibe a modellkedés is beletartozott. A fiatal lány már a műsorban is megmutatta, hogy nagyon szexi és nőies tud lenni, de azóta a közösségi oldalán is egyre merészebb fotókat mutat magáról. Most egy falatnyi fekete ruhában pózolt a kamerának, és egy olyan képet is megmutatott, ahol a rövid ruhában, terpeszben látható.