Hoppá! Valóság lett Szente Vajk jóslata T. Dannyről

Az biztos, hogy T. Danny volt a 2023-as DWTS legnagyobb meglepetése. A két méter magas énekes hatalmas elánnal vetette bele magát a próbákba, táncpartnerével, Lissák Laurával már az első adásban megmutatták, hogy velük számolni kell. Történelmet is írtak a tavalyi évadban, miután ők kapták az első maximális 10 pontot, de ők kapták meg az első 30 pontot is. Szente Vajk meg is érezte a potenciált T. Danny-ben, aki szerinte kiváló lenne musicalszínészként is.

Szente Vajk és T. Danny kezet fogtak a közös munkára Fotó: TV2

Szente Vajk és T. Danny máris együtt dolgozik

A népszerű színész-rendező már a táncos showműsor kezdetekor kijelentette, hogy szerinte a rapper lesz az egyik nagy meglepetés, és igaza is lett. Telegdy Dani nagyon akarta a győzelmet, elképesztő munkát tett bele partnerével minden egyes táncba. Ennek meg is lett az eredménye, több produkciójukra is kaptak 10 pontot. Az elődöntőben pedig annyira lenyűgözték a zsűrit Lissák Laurával, hogy Szente Vajk musical-szereplési lehetőséget ajánlott fel T. Danny-nek.

Nem azért mondom, de az énekléssel foglalkozni továbbra is, és a tánccal is foglalkozni kell, és a kettőt úgy hívják, hogy musical

– mondta a rendező az énekesnek, aki csak annyit válaszolt: várom a hívásod, amire végül kezet is fogtak.

S bár egyelőre nem színházban, de a TV2-ben együtt dolgozik Vajk és Dani. Mint azt a Bors megírta: a csatorna hamar megtalálta a távozó Majka és Pápai Joci utódját. 2024-ben két műsorvezető- párosa lesz a Zsákbamcskának. Az egyik Marics Peti és Pető Brúnó, a másik páros Szente Vajk és T. Danny. S bár a végeredményt majd csak később láthatják a nézők, a forgatás már elkezdődött és a fotók alapján a hangulattal nem lesz gond.