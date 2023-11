Történelmi pillanat a TV2 stúdiójában: T. Dannyt levegőért kapkodott

A Dancing With the Star idei szériájában T. Dannyék történelmet írtak, ugyanis kaptak háromszor 9 pontot, ennek pedig mindenki nagyon örült, hiszen fantasztikus táncot nyomtak le. Ma Donatelláék is megkapták a három kilencpontost, de nem sokáig engedték Dannyék Donatelláékat a csúcson trónolni. Olyan show-t mutattak ugyanis be, amitől mindenki álla leesett és egyszerre bebizonyosodott, hogy T. Dannyban egy igazi táncos veszett el. Fantasztikus táncot mutattak be, Danny pedig elmondta a videójában, hogy ha kívánhatna egyet a gintől, akkor tíz pontot kérne. Ez pedig meg is valósult, ugyanis Szente Vajk megadta, ezért a rapperék ismét történelmet írtak.

T. Danny ezt el sem akarta hinni, és majd elájult, amikor meglátta Vajk tábláját. Levegőért kapkodott, és majdnem elsírta magát örömében.